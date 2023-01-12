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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur maaşlarında yeni gelişme, İsveç'te skandal olay, Burhan Çaçan'ın vefatı...

12.01.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaşları açıklaması, İsveç'te Türkiye aleyhtarı skandal olay, Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın vefatı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası, PFDK'dan Fenerbahçeli yıldız İrfan Can Kahveci'ye ceza...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur maaşlarında yeni gelişme, İsveç'te skandal olay, Burhan Çaçan'ın vefatı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MEMURUN ZAMLI MAAŞI 15 OCAK'A YETİŞECEK Mİ?

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Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken, memur aylığı zam oranı yüzde 30 oldu. Ancak kanunun gecikmesi nedeniyle memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak.

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde... Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

İSVEÇ'TE SKANDAL OLAY: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAKETİNİ ASTILAR!

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NATO üyeliğiyle gündeme gelen ve Türkiye'ye terörle mücadele konusunda iş birliği sözü veren İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları skandal bir harekete imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asan terör yandaşlarına AK Parti'den tepki gecikmedi. Yaşanan olayların ardından İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

SANATÇI BURHAN ÇAÇAN HAYATINI KAYBETTİ

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Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. 'Ağlama', 'Her Yer Karanlık', 'Ayaz Geceler' ve 'Yağ Yağmur' isimli sinema filmlerinde rol alan Burhan Çaçan, İstanbul Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'SÜLEYMAN SOYLU' İDDİASI

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün 'yarını bekleyin' diyerek duyurduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddiasını bugün açıkladı. CHP'li Özel, 'Trol ordusu' ve 'ihale' iddialarını ortaya atarken, İçişleri Bakanlığı'ndan jet bir yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi

PFDK'DAN İRFAN CAN KAHVECİ'YE CEZA

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde rakibine 3-0 mağlup olan Galatasaray'da İrfan Can Kahveci kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. PFDK, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye iki maç men cezası verildiğini duyurdu.

Resmen açıklandı! İrfan Can'a men cezası... Resmen açıklandı! İrfan Can'a men cezası...

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