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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur ve emekliye zam, enflasyon verileri, VAR kayıtları...

03.01.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Aralık ayı ve yıllık enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarında yeni zam tutarı, bedelli askerlik ücreti, Eda Taşpınar hakkında soruşturma, 2 maçta açıklanan VAR kayıtları, Sinan Ateş cinayeti, yeni açıklanacak konut projesi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur ve emekliye zam, enflasyon verileri, VAR kayıtları...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

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TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37 olarak açıklanırken, Ağustos ayı için duyurulan rakam yüzde 1,46, Eylül ayı için yüzde 3,08, Ekim ayı için 3,54, Kasım ayı için ise 3,51 olarak duyurulmuştu.

ENFLASYON oranı AÇIKLANDI! TÜİK duyurdu! İşte 2022 enflasyonu... ENFLASYON oranı AÇIKLANDI! TÜİK duyurdu! İşte 2022 enflasyonu...

ERDOĞAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAMMI DUYURDU

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur zammı için belirlenen yeni zam tutarını açıkladı. Polis, öğretmen, hemşire maaşları arttı. Buna göre memur, memur emeklisi ve emeklilerin zam oranı %25 oldu. Erdoğan açıklamasında ayrıca "2022 enflasyonuna göre kamu görevlileri ve emeklilerinin Ocak ayından itibaren geçerli maaş artış oranı %16.48 olarak uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran %15.4 olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

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Geçtiğimiz günlerde 150 bin TL'ye yükseleceği iddia edilen bedelli askerlik 2023 ücreti için rakam netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve tüm emeklilerin maaşına yüzde 25 zam yapılacağını açıklamasıyla beraber bedelli askerlik ücreti 2023 için 100 bin 80 liraya yükselmiş oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu! Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu!

KONUT PROJESİYLE İLGİLİ FAİZ DETAYI

NEBAF

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT, asgari ücret, emekli zammı ve enflasyon gibi konularla ilgili konuşan Bakan Nebati, birçok vatandaşın merakla beklediği orta gelirliye konut projesinin detaylarını da paylaştı. Bakan Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak." dedi.

Bakan Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklaması Bakan Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklaması

EDA TAŞPINAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Sosyal medya hesabından cami içerisinde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp tepkiler üzerine sildiği iddia edilen Eda Taşpınar'ın paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Taşpınar, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, sosyal medyada gündem oldu.

Cami pozları tartışma yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı Cami pozları tartışma yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA

Ekran Alıntısı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 3 şüpheli... Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 3 şüpheli...

2 MAÇTA VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

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Sivasspor - Galatasaray maçının 50. dakikasında yaşanan pozisyon kamuoyunun gündemine oturmuştu. TFF'den tarihi bir hamle geldi ve VAR kayıtları açıklandı. Federasyondan yapılan resmi açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

VAR kayıtları açıklandı! VAR kayıtları açıklandı!

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Enflasyon memur emekli maaşı

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