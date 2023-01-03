Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur ve emekliye zam, enflasyon verileri, VAR kayıtları...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37 olarak açıklanırken, Ağustos ayı için duyurulan rakam yüzde 1,46, Eylül ayı için yüzde 3,08, Ekim ayı için 3,54, Kasım ayı için ise 3,51 olarak duyurulmuştu.

ERDOĞAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAMMI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur zammı için belirlenen yeni zam tutarını açıkladı. Polis, öğretmen, hemşire maaşları arttı. Buna göre memur, memur emeklisi ve emeklilerin zam oranı %25 oldu. Erdoğan açıklamasında ayrıca "2022 enflasyonuna göre kamu görevlileri ve emeklilerinin Ocak ayından itibaren geçerli maaş artış oranı %16.48 olarak uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran %15.4 olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde 150 bin TL'ye yükseleceği iddia edilen bedelli askerlik 2023 ücreti için rakam netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve tüm emeklilerin maaşına yüzde 25 zam yapılacağını açıklamasıyla beraber bedelli askerlik ücreti 2023 için 100 bin 80 liraya yükselmiş oldu.

KONUT PROJESİYLE İLGİLİ FAİZ DETAYI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT, asgari ücret, emekli zammı ve enflasyon gibi konularla ilgili konuşan Bakan Nebati, birçok vatandaşın merakla beklediği orta gelirliye konut projesinin detaylarını da paylaştı. Bakan Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak." dedi.

EDA TAŞPINAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından cami içerisinde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp tepkiler üzerine sildiği iddia edilen Eda Taşpınar'ın paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Taşpınar, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, sosyal medyada gündem oldu.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

2 MAÇTA VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Sivasspor - Galatasaray maçının 50. dakikasında yaşanan pozisyon kamuoyunun gündemine oturmuştu. TFF'den tarihi bir hamle geldi ve VAR kayıtları açıklandı. Federasyondan yapılan resmi açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.