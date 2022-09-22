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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Merkez Bankası'ndan faiz kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müjde' açıklaması, liseli kızın intihar girişiminde iğrenç detaylar...

22.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Merkez Bankası'nın faiz kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "TOKİ'den ev alanlara indirim" açıklaması, Rize'de lise son sınıf öğrencisi 16 yaşındaki G.E.'nin intihar girişiminin ardından ortaya çıkan iğrenç ayrıntılar, ABD Başkanı Joe Biden'ın garip hareketleri, Juan Mata'nın sözleşmesindeki bilinmeyen detay...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Merkez Bankası'ndan faiz kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müjde' açıklaması, liseli kızın intihar girişiminde iğrenç detaylar...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası bu ay 100 baz puan düşürerek faizleri yüzde 12,00 seviyesine çekti. Kararın ardından Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL, tarihi zirvesini 18,40'ın üzerine taşıdı. Euro/TL ise 18,20'yi aştı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'TOKİ'DEN EV ALANLARA MÜJDE' AÇIKLAMASI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alan vatandaşlara bir müjde vermek istediğini belirterek detayları açıkladı. Erdoğan açıklamasında "TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz." dedi. Bugün başlayacak olan kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi. Erdoğan ayrıca kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini beklediklerini ve bundan şüphe duymadıklarını belirtti.

SON DAKİKA: TOKİ kampanyası resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz' diyerek duyurduSON DAKİKA: TOKİ kampanyası resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz' diyerek duyurdu

LİSELİ KIZIN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE İĞRENÇ DETAYLAR

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Rize'de lise son sınıf okuyan 16 yaşındaki G.E. isimli genç kız evde, tavana astığı iple kendini asmaya çalışırken ailesi tarafından son anda kurtarıldı. Odasında bulunan kara kalem çalışmaları, genç kızın başından geçenleri resmettiğini ortaya çıkardı. G.E.'nin akrabası B.E. (25) cinsel istismar suçundan tutuklanırken G.E.'nin ayrıca 4 ay önce de başka akrabası olan K.E.'nin (30) cinsel tacizine uğradığı öğrenildi.

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BIDEN'IN NE YAPTIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

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ABD Devlet Başkanı Joe Biden şaşkın hareketleriyle gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran o anlarda Biden anlam verilmesi güç hareketlerle görenleri şaşkına çevirdi. New York'taki konferansta konuşmasının ardından kürsüden inmeye yönelen Biden, anlaşılması zor hareketler sergiledi. Attığı kararsız adımlar ve duraksamalar sırasında alkışlanmaya devam eden Biden, bir sağına bir soluna şaşkın bakışlar attı. Biden'ın el ve kol hareketleri de anlaşılamadı.

Biden bu videosuyla çok şaşırtacak: Ne yaptığını kimse anlayamadı! Dünya liderlerinin toplantısına garip hareketleri damga vurduBiden bu videosuyla çok şaşırtacak: Ne yaptığını kimse anlayamadı! Dünya liderlerinin toplantısına garip hareketleri damga vurdu

MATA'NIN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

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Galatasaray'a katılmasıyla büyük ses getiren Juan Mata'nın sözleşmesindeki bilinmeyen madde herkesi şaşırttı. Manchester United'dan 1+1 yıllığına katıldığı Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un henüz forma şansı vermediği 34 yaşındaki yıldız oyuncunun +1 yıllık opsiyonunun uzaması için 25 maçta süre alması gerektiği ortaya çıktı. Bu haberin duyulmasının ardından sosyal medyada taraftarlar 'imkansız, o kadar maçta oynama şansı yok', 'sezon sonu gönderirler' gibi yorumlarda bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan
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