Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Merkez Bankası'ndan faiz kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müjde' açıklaması, liseli kızın intihar girişiminde iğrenç detaylar...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası bu ay 100 baz puan düşürerek faizleri yüzde 12,00 seviyesine çekti. Kararın ardından Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL, tarihi zirvesini 18,40'ın üzerine taşıdı. Euro/TL ise 18,20'yi aştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'TOKİ'DEN EV ALANLARA MÜJDE' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alan vatandaşlara bir müjde vermek istediğini belirterek detayları açıkladı. Erdoğan açıklamasında "TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz." dedi. Bugün başlayacak olan kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi. Erdoğan ayrıca kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini beklediklerini ve bundan şüphe duymadıklarını belirtti.

LİSELİ KIZIN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE İĞRENÇ DETAYLAR

Rize'de lise son sınıf okuyan 16 yaşındaki G.E. isimli genç kız evde, tavana astığı iple kendini asmaya çalışırken ailesi tarafından son anda kurtarıldı. Odasında bulunan kara kalem çalışmaları, genç kızın başından geçenleri resmettiğini ortaya çıkardı. G.E.'nin akrabası B.E. (25) cinsel istismar suçundan tutuklanırken G.E.'nin ayrıca 4 ay önce de başka akrabası olan K.E.'nin (30) cinsel tacizine uğradığı öğrenildi.

BIDEN'IN NE YAPTIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

ABD Devlet Başkanı Joe Biden şaşkın hareketleriyle gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran o anlarda Biden anlam verilmesi güç hareketlerle görenleri şaşkına çevirdi. New York'taki konferansta konuşmasının ardından kürsüden inmeye yönelen Biden, anlaşılması zor hareketler sergiledi. Attığı kararsız adımlar ve duraksamalar sırasında alkışlanmaya devam eden Biden, bir sağına bir soluna şaşkın bakışlar attı. Biden'ın el ve kol hareketleri de anlaşılamadı.

MATA'NIN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Galatasaray'a katılmasıyla büyük ses getiren Juan Mata'nın sözleşmesindeki bilinmeyen madde herkesi şaşırttı. Manchester United'dan 1+1 yıllığına katıldığı Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un henüz forma şansı vermediği 34 yaşındaki yıldız oyuncunun +1 yıllık opsiyonunun uzaması için 25 maçta süre alması gerektiği ortaya çıktı. Bu haberin duyulmasının ardından sosyal medyada taraftarlar 'imkansız, o kadar maçta oynama şansı yok', 'sezon sonu gönderirler' gibi yorumlarda bulundu.



