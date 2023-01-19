Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Merkez Bankası'ndan faiz kararı, 'Erdoğan'ın adaylığı' tartışmaları, F-16 satışı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Yılın ilk faiz kararını açıklayan TCMB son toplantıda faiz oranını yüzde 9'da sabit bırakmıştı. Buna göre Ocak ayında da faizler değişmeyerek yüzde 9 olarak duyuruldu. TCMB geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı yönündeki açıklamalar sonrası başlayan adaylık tartışmalarıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bakan Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

F-16 SATIŞIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Hem Türkiye'nin hem de ABD'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan Türkiye'ye F-16 satışıyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi. Öte yandan Biden yönetimi bu satışın arkasında olduğunu vurgulayan Flake, "Kongre'nin silah satışını onaylaması lazım." dedi.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, CHP'nin Atatürk'ün kurduğu milli ünitern, laik devletten yana olması ve özerklik çabalarının desteklenmemesi halinde Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

MİT AKADEMİSİ KURULUYOR

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Söz konusu düzenlemeye göre, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak ve tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ile yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.

9 YILDIR TAKIMDAYDI! YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, gelen isimler kadar bazı isimlerle de yollar ayrılmaya devam ediyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir uzun yıllardır takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını açıkladı.