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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Otoyol ve köprü ücretleri, İstanbul'da dehşet evi, Ankara'da ulaşıma zam, cami otoparkında otomobil stoku...

09.01.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrasında duyurduğu otoyol ve köprü ücretleri kararı, İstanbul'da 2 kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar, Ankara'da toplu ulaşıma zam, Çamlıca Camii otoparkındaki araçlarla ilgili gelişme, sosyal medyada tepki toplayan temizlik görevlisine tokat görüntüleri...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Otoyol ve köprü ücretleri, İstanbul'da dehşet evi, Ankara'da ulaşıma zam, cami otoparkında otomobil stoku...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023'TE ZAMLANMAYACAK

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2023'ün ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı. 2 saat 40 dakika süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında açıklamalarda bulundu. Köprü ve otoyol ücretlerinin yıl boyunca zamlanmayacağını duyuran Erdoğan, enflasyon rakamlarının önümüzdeki aylarda giderek düşeceğini söyledi. Togg ile ilgili de konuşan Erdoğan, gerekirse kamu alım garantisi vereceklerini dile getirdi.

Erdoğan duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok... Erdoğan duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok...

İSTANBUL'DA 2 KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU

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İstanbul'un Kartal ilçesinde 2 kadın evde ölü bulundu. İddiaya göre Dilara G. (23), arkadaşı Cansu D. (30) ile eski erkek arkadaşı M.P.'nin evine gitti. İki kadın evde ölü bulunurken M. P.'nin bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. M. P. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilen ve evinde uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları, şırınga bulunan M. P.'nin cinayetin ardından polisi arayarak "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" şeklinde ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Evde ölü bulundular! Fare zehri, şırınga, şizofreni ilaçları... Evde ölü bulundular! Fare zehri, şırınga, şizofreni ilaçları...

BAŞKENTTE TOPLU ULAŞIMA ZAM

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İstanbul’dan sonra Ankara’da da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle toplu taşımaya zam önerisini UKOME toplantısında gündeme alarak yeni bir karar aldı. Açıklamada "UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle, üzülerek belirtiyoruz ki, tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti 4,75 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi! Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi!

CAMİ OTOPARKINDA OTOMOBİL STOKU İDDİASINDA YENİ GELİŞME

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Üsküdar'daki Çamlıca Camii otoparkında onlarca aracın stoklandığı söylenen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekmişti. Araçların otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülürken o anları görüntüleyen vatandaş ise “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek tepki göstermişti. Olayın haber yapılmasından sonra araçların kaldırılarak otoparkın boşaltıldığı görüldü. Öte yandan otoparktaki sıfır araçlarla ilgili açıklama da geldi.

Cami otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama geldi! Cami otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama geldi!

TEMİZLİK GÖREVLİSİNE TOKATLI SALDIRI

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İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda tepki çeken bir olay yaşandı. Hipodromdaki temizlik işçisi İ.G., görevini yaptığı esnada M.D. isimli kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, İ.G.'nin saldırı anındaki sağduyusu ve sakinliği ise takdir topladı.

Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

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