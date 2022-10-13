Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Putin'den Türkiye açıklaması, ABD'de enflasyon, dezenformasyon yasası...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

PUTİN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Putin dün başkent Moskova'da Rus Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada Avrupa'ya sevkiyat için doğal gaz merkezi kurulabileceğini söylerken adres olarak Türkiye'yi göstermişti. Bugünkü konuşmasında da gaz tedarikinde Türkiye'nin güvenli güzergah olduğunu belirtti ve "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ENFLASYONUNDA 40 YILLIK REKOR

Piyasalar bugün ABD enflasyonunu bekliyordu. Fed’in 2 Kasım’da yapacağı FOMC toplantısında dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artışının netleşmesinde belirleyici olacak enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyonu aylık yüzde 0,4 , yıllık yüzde 8,2 oldu. Beklenti aylık yüzde 0,2 artışla yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,6 ile yüzde 0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Böylece enflasyonda 40 yılın zirvesi görüldü.

KRİTİK 29. MADDE MECLİS'TEN GEÇTİ

Kamuoyunda sosyal medya yasası veya dezenformasyon yasası olarak da bilinen yasa teklifinin tartışmalara konu olan 29. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifinin 29. maddesine göre gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hapis cezası alacak. CHP'nin konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor.

NİSA BEBEKTEN KAHREDEN HABER

İstanbul Pendik'te boş araziye terk edilen ve kendisini bulan Acil Tıp Teknisyeni hemşire tarafından konulan isim sonrası 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebekten kahreden haber geldi. Bebeğini sokağa terk eden anne Ebru S.'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Anne Ebru S. ise, olayla ilgili görülen davanın duruşmasında savunma yaparken 'Nisa Mihriban' bebeğin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, 48 SAAT SONRA DOĞURDU

ABD'de yaşayan genç çift Peyton Stover ve Travis Koesters, hayatlarının şokunu ve sevincini aynı anda yaşadı. 23 yaşındaki öğretmen Peyton Stover, doktorlardan ilk çocuğuna hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra doğum yaptı.



