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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Putin'den Türkiye açıklaması, ABD'de enflasyon, dezenformasyon yasası...

13.10.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması, ABD'nin enflasyonunda 40 yıllık rekor, tartışmalara konu olan dezenformasyon yasasının kritik maddesi, Nisa bebekten kahreden haber, bilim dünyasını şaşkına çeviren doğum...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Putin'den Türkiye açıklaması, ABD'de enflasyon, dezenformasyon yasası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

PUTİN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

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Putin dün başkent Moskova'da Rus Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada Avrupa'ya sevkiyat için doğal gaz merkezi kurulabileceğini söylerken adres olarak Türkiye'yi göstermişti. Bugünkü konuşmasında da gaz tedarikinde Türkiye'nin güvenli güzergah olduğunu belirtti ve "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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ABD ENFLASYONUNDA 40 YILLIK REKOR

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Piyasalar bugün ABD enflasyonunu bekliyordu. Fed’in 2 Kasım’da yapacağı FOMC toplantısında dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artışının netleşmesinde belirleyici olacak enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyonu aylık yüzde 0,4 , yıllık yüzde 8,2 oldu. Beklenti aylık yüzde 0,2 artışla yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,6 ile yüzde 0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Böylece enflasyonda 40 yılın zirvesi görüldü.

SON DAKİKA | ABD enflasyonu belli oldu! Altın ve dolar fiyatları veriden nasıl etkilendi? 2 Kasım’a kadar…ABD enflasyonu belli oldu! Altın ve dolar fiyatları veriden nasıl etkilendi? 2 Kasım’a kadar…

KRİTİK 29. MADDE MECLİS'TEN GEÇTİ

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Kamuoyunda sosyal medya yasası veya dezenformasyon yasası olarak da bilinen yasa teklifinin tartışmalara konu olan 29. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifinin 29. maddesine göre gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hapis cezası alacak. CHP'nin konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor.

Son dakika: Dezenformasyon yasası teklifinde en çok o madde tartışılmıştı! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti...Dezenformasyon yasası teklifinde en çok o madde tartışılmıştı! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti...

NİSA BEBEKTEN KAHREDEN HABER

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İstanbul Pendik'te boş araziye terk edilen ve kendisini bulan Acil Tıp Teknisyeni hemşire tarafından konulan isim sonrası 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebekten kahreden haber geldi. Bebeğini sokağa terk eden anne Ebru S.'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Anne Ebru S. ise, olayla ilgili görülen davanın duruşmasında savunma yaparken 'Nisa Mihriban' bebeğin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.

SON DAKİKA | Terk edilmiş halde bulunmuştu! Nisa Mihriban bebekten kahreden haberTerk edilmiş halde bulunmuştu! Nisa Mihriban bebekten kahreden haber

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, 48 SAAT SONRA DOĞURDU

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ABD'de yaşayan genç çift Peyton Stover ve Travis Koesters, hayatlarının şokunu ve sevincini aynı anda yaşadı. 23 yaşındaki öğretmen Peyton Stover, doktorlardan ilk çocuğuna hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra doğum yaptı.

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğurdu! Önce kocası sonra bilim dünyası şaştı kaldıHamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğurdu! Önce kocası sonra bilim dünyası şaştı kaldı


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