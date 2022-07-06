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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sarallar operasyonunda ünlü isimlerin bağlantısı, otomobilde ÖTV düzenlemesi, Konya'daki hastane saldırısı, davacı ve avukat cinayeti...

06.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son 24 saatte yoğun bir gündem yaşadı. Birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Sarallar operasyonunda Emniyet'e çağrılan ünlü isimlerin suç örgütüyle bağlantısı, otomobilde ÖTV düzenlemesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki doktor ve İstanbul'daki davacı ile avukat cinayetleri, şehit Serkan Taşçı'nın son vedasının yürek dağlayan görüntüleri...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sarallar operasyonunda ünlü isimlerin bağlantısı, otomobilde ÖTV düzenlemesi, Konya'daki hastane saldırısı, davacı ve avukat cinayeti...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÜNLÜ İSİMLERİN SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, Sinan Engin, Necati Şaşmaz, Aylin Coşkun, Erkan Petekkaya gibi ünlülerin ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e çağrıldığı Sarallar operasyonunda kritik bir gelişme yaşanırken yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aralarında iş insanı ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 31 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Necati Şaşmaz'ın suç örgütüyle bağlantısına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Şaşmaz, eski eşiyle yaşadığı mal paylaşımı sorunu nedeniyle suç örgütünün oluşturduğu 'uzlaştırma masası'na çağrıldı.

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Son dakika | Ünlü isimler Sarallar operasyonuyla ilgili Emniyet'e çağrılmıştı, nedeni ortaya çıktı! Necati Şaşmaz hakkında dikkat çeken 'nafaka' iddiasıSon dakika | Ünlü isimler Sarallar operasyonuyla ilgili Emniyet'e çağrılmıştı, nedeni ortaya çıktı! Necati Şaşmaz hakkında dikkat çeken 'nafaka' iddiası

KONYA'DA HASTANEDE DOKTOR CİNAYETİ

Konya Şehir Hastanesi'nde bugün korkunç anlar yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, hastanede sinir krizi geçirdi ve kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurdu. Karakaya saldırı sonucu ağır yaralandı. 10 el silah sesinin duyulduğu olayda saldırgan, doktora saldırdığı silahla kendi başına da ateş açıp intihar etti. Doktor Ekrem Karakaya da müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

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SON DAKİKA: Önce doktoru sonra kendisini öldürdü! Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç anlarSON DAKİKA: Önce doktoru sonra kendisini öldürdü! Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç anlar

BAZI OTOMOBİLLERİN FİYATI DÜŞTÜ: KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oluyor. ÖTV düzenlemesiyle birçok otomobil modelinde ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerken fiyatlarda 300 bin TL'lik indirim geliyor.

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Elektrikli otomobilllerdeki ÖTV indirimi Resmi Gazete'de! Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü: Mini Cooper, Volvo, Seres 3, Skywell ET5...Elektrikli otomobilllerdeki ÖTV indirimi Resmi Gazete'de! Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü: Mini Cooper, Volvo, Seres 3, Skywell ET5...

ŞEHİDİN SON VEDASI YÜREK BURKTU!

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Serkan Taşçı'nın, şehit olmadan önce hafızlık arkadaşına attığı "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkânlar kısıtlı çünkü" mesajı dikkat çekmişti. Şehidin son vedasına ilişkin görüntüler da ortaya çıktı. Taşçı’nın göreve giderken 2 yeğenine el salladığı görüntüler yürek dağladı.

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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olmuştu! Serkan Taşcı'nın evden ayrıldığı son görüntüsü yürek dağladı... Babadan ağlatan sözlerPençe-Kilit operasyonunda şehit olmuştu! Serkan Taşcı'nın evden ayrıldığı son görüntüsü yürek dağladı... Babadan ağlatan sözler

İSTANBUL'DA ÇİFTE DEHŞET

İstanbul'da Abdullah Türkoğlu, aleyhinde açılan dava nedeniyle dehşet saçtı. Davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı kendi bürosunda öldüren Türkoğlu, daha sonra ise davacı Öznur Tufan'ın iş yerine gidip kurşun yağdırdı. Peş peşe iki cinayet işleyen Türkoğlu, Büyükçekmece'de yakalandı. Cinayet anı kameralara da yansıdı.

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SON DAKİKA | İstanbul'da korkunç saldırı! Kadın davacı ve avukatını öldürdü... Cinayet anı kameradaSON DAKİKA | İstanbul'da korkunç saldırı! Kadın davacı ve avukatını öldürdü... Cinayet anı kamerada


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