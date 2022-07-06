Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sarallar operasyonunda ünlü isimlerin bağlantısı, otomobilde ÖTV düzenlemesi, Konya'daki hastane saldırısı, davacı ve avukat cinayeti...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÜNLÜ İSİMLERİN SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, Sinan Engin, Necati Şaşmaz, Aylin Coşkun, Erkan Petekkaya gibi ünlülerin ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e çağrıldığı Sarallar operasyonunda kritik bir gelişme yaşanırken yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aralarında iş insanı ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 31 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Necati Şaşmaz'ın suç örgütüyle bağlantısına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Şaşmaz, eski eşiyle yaşadığı mal paylaşımı sorunu nedeniyle suç örgütünün oluşturduğu 'uzlaştırma masası'na çağrıldı.

KONYA'DA HASTANEDE DOKTOR CİNAYETİ

Konya Şehir Hastanesi'nde bugün korkunç anlar yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, hastanede sinir krizi geçirdi ve kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurdu. Karakaya saldırı sonucu ağır yaralandı. 10 el silah sesinin duyulduğu olayda saldırgan, doktora saldırdığı silahla kendi başına da ateş açıp intihar etti. Doktor Ekrem Karakaya da müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

BAZI OTOMOBİLLERİN FİYATI DÜŞTÜ: KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oluyor. ÖTV düzenlemesiyle birçok otomobil modelinde ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerken fiyatlarda 300 bin TL'lik indirim geliyor.

ŞEHİDİN SON VEDASI YÜREK BURKTU!

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Serkan Taşçı'nın, şehit olmadan önce hafızlık arkadaşına attığı "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkânlar kısıtlı çünkü" mesajı dikkat çekmişti. Şehidin son vedasına ilişkin görüntüler da ortaya çıktı. Taşçı’nın göreve giderken 2 yeğenine el salladığı görüntüler yürek dağladı.

İSTANBUL'DA ÇİFTE DEHŞET

İstanbul'da Abdullah Türkoğlu, aleyhinde açılan dava nedeniyle dehşet saçtı. Davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı kendi bürosunda öldüren Türkoğlu, daha sonra ise davacı Öznur Tufan'ın iş yerine gidip kurşun yağdırdı. Peş peşe iki cinayet işleyen Türkoğlu, Büyükçekmece'de yakalandı. Cinayet anı kameralara da yansıdı.



