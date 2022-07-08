Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Shinzo Abe'ye suikast, akaryakıtta indirim, yol ve yemek ücretlerine zam, Kurtuluş Kuş...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

JAPONYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI SHİNZO ABE, SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Konuşma yaptığı sırada suikasta uğrayan Abe'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yerel saat ile 11.30 sıralarında yaşanan saldırıda iki el silah sesi duyulduğu aktarıldı. Saldırı sonrası Abe'nin kanlar içinde yere yığıldığı belirtilirken, saldırgan da gözaltına alındı. Öte yandan saldırganın kimliğiyle ilgili ilk bilgiler gelirken, ifadesi de ortaya çıktı.

MOTORİN FİYATLARI 25 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde benzine gelecek olan zammın iptal edilmesinin ardından motorine indirim geldi. 8 Temmuz itibarıyla geçerli olan fiyatlar sonrası motorinin litresi 25 liranın altına indi.

YOL VE YEMEK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çalışanlara verilen yemek ve yol ücretleri arttırıldı. Günlük 17 lira olan yol ücreti de 25,50 liraya çıkarıldı. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek vermiyorsa günlük yemek ücreti de 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 79.41 oranında artış gerçekleşmiş oldu.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

ŞARKICI KURTULUŞ KUŞ'A CİNSEL SALDIRIDAN HAPİS İSTEMİ

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şarkıcı Kuş'un görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddia edildi. İddiaya göre genç kadının ailesi yırtık iç çamaşırları bulunca gerçek ortaya çıktı. Davaya dair korkunç detaylar kan dondurdu.

DOKTORLAR İÇİN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Konya'da bir imam doktorların iş bırakmalarını eleştirerek sert sözler kullandı. Cami içinden çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle çok sayıda kişi imama tepki gösterdi. İmamın, "Sen vardın hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki, 'Git bugün grevdeyim.' Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. " ifadeleri sonrasında Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

GALATASARAY'DA MARCAO KRİZİ! "KULÜBE İHANET ETTİ, HAİN!''

Sevilla, Diego Carlos'a veda ettiği günde Galatasaray'dan Marcao transferini bitirdi. İspanyol ekibi, sarı-kırmızılı takıma 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus ödeme yapacak. Galatasaray'ın Avrupa kampına gitmeyen isimlerden biri, Marcao oldu. Herkes bunu, Sevilla transferinin kesinleşmesinden dolayı algıladı. Ancak Brezilyalı stoperin, Galatasaray Yönetimi’ni köşeye sıkıştırma adına böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Galatasaray taraftarı adeta çılgına döndü.



