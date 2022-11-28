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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sözleşmelilere kadro müjdesi, asgari ücret, altılı masa, sahte doktor....

28.11.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Kabine toplantısının ardından açıklanan sözleşmelilere kadro müjdesi, 6'lı masa tarafından bugün açıklanan 'anayasa' taslağı, Mardin'de hayvanın ölümüne yol açan kan donduran muamele, 'sahte doktor' skandalında yeni gelişme, asgari ücret takvimi için ilk görüşme, Göztepe-Altay maçından yeni detaylar ve görüntüler...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sözleşmelilere kadro müjdesi, asgari ücret, altılı masa, sahte doktor....

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

SÖZLEŞMELİLERE KADRO MÜJDESİ

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Milyonların beklediği haber Kabine toplantısının ardından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmelileri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyle ilgili, "Sözleşmelilerin kadroya geçmelerinde 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. 1 yıl da aday memur olma şartı aranacaktır. 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir." ifadelerini kullandı.

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

ASGARİ ÜCRETTE TAKVİM BELİRLENİYOR

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2023'ün asgari ücretiyle ilgili kritik günlere girildi. Aralık ayında asgari ücretin ne kadar olacağı açıklanacak. Asgari ücrette çalışma takvimi ise yarın belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.

Asgari ücrette kritik gelişme! Yarın belirlenecek... Asgari ücrette kritik gelişme! Yarın belirlenecek...

TÜRKİYE'DEN 'MISIR' VE 'SURİYE' AÇIKLAMASI

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Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mısır'la normalleşme sürecini değerlendiren Çavuşoğlu; Suriye'de muhaliflerle yürütülen süreçle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Mısır'a büyükelçi atanabileceğini duyuran Çavuşoğlu, Suriye için ise "Amacımız iç savaşı sonlandırmak. Anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak." diye konuştu.

Mısır ve Suriye ile ilgili dikkat çeken mesaj! Mısır ve Suriye ile ilgili dikkat çeken mesaj!

6'LI MASA ANAYASA TASLAĞINI DUYURDU

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6’lı masanın hazırladığı anayasa taslağının duyurulduğu toplantı Bilkent Otel’de yapıldı. Kritik toplantıda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisi açıklanırken, değişmesi planlanan maddeler dikkat çekti. DEVA Partili Yeneroğlu, "Yasama bölümünde hazırladığımız değişiklik önerilerini 5 başlıkta açıklayabiliriz" diyerek seçim barajının yüzde 3'e düşürüleceğini söyledi. SP'li Bülent Kaya da YÖK'ü kaldıracaklarını duyurdu.

Altılı Masa’nın anayasa taslağı açıklandı Altılı Masa’nın anayasa taslağı açıklandı

HAYVANA KORKUNÇ MUAMELE BU KEZ MARDİN'DE

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Hayvanlara yönelik şiddetin adresi bu kez Mardin oldu. Konya'da barınaktaki köpeğe yapılan kürekli vahşetin ardından bu kez de Mardin'den gelen görüntüler gündem yarattı. Kızıltepe ilçesinde yaşayan M.Y.; gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup öldürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla ekipler harekete geçerken, M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

SAHTE DOKTOR, "MESLEKTAŞINI" İFŞA ETTİ

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Türkiye sahte doktor skandalını ve ortaya çıkan gerçekleri konuşuyor. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz’ın, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtıp sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılmıştı. Özkiraz tutuklanmış, görevli 2 müfettiş de ilçede çalışmalara başlamıştı. Olaydaki flaş gelişmede; sahte doktor Özkiraz’ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği ve kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U. da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

KALECİYE SALDIRMIŞTI, TUTUKLANDI

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Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs hakkında karar çıktı. İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı.

Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı

OLAYLI MAÇA İŞARET FİŞEĞİNİ NASIL SOKTUKLARI ORTAYA ÇIKTI

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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 23. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Maçın oynandığı sırada Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye işaret fişeği atılmış ve yanıcı madde, sarı - kırmızılı ekibin destekçisi Mehmet Çakır'a isabet etmişti. Çakır, hemen hastaneye kaldırılmıştı. İzmir Valiliği'nin açıklaması sonrası yanıcı maddelerin stada nasıl sokulduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde A.G. ve H.K. adlı 2 kişinin, sırt çantalarıyla stada giriş yaptığı anlar görüldü. Ambulans şoförü A.G. ifadesinde, "Bana gelip teklif ettiler, ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım. Misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı onu, kimin aldığını bilmiyorum" dedi.

Yeni görüntüler her şeyi açığa çıkardı! Fişekler stada böyle sokulmuş... Yeni görüntüler her şeyi açığa çıkardı! Fişekler stada böyle sokulmuş...

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Hayvana şiddet

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