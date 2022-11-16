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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Teröristin itirafları, Erdoğan'dan G20'de mesajlar, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili gelişmeler...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Teröristin itirafları, Erdoğan'dan G20'de mesajlar, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili gelişmeler...

16.11.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan G20'de önemli mesajlar, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili NATO'dan açıklama, Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası, NASA tarafından Ay'a fırlatılan Artemis-1 uzay aracı, sevilen diziden üzücü haber...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Teröristin itirafları, Erdoğan'dan G20'de mesajlar, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili gelişmeler...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TERÖRİSTTEKİ GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıdaki sır perdesi gün geçtikçe aralanıyor. Terörist Ahlam Albashir'in elindeki gülün sırrı sonunda çözüldü. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı, diğer gülü ise Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçinin sattığı belirtildi. Öte yandan Albashir, saldırı talimatı nasıl aldığını "Hacı isimli terörist kalabalığa baktı, 'patlat' talimatı verdi. Ben de banktan kalktım ve bombayı patlattım" sözleriyle anlattı. Ayrıca saldırı öncesinde teröristin bankta oturduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi" Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

ERDOĞAN'DAN G20'DE ÖNEMLİ MESAJLAR

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G-20'de İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili "Ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi. F-16'lar konusuyla ilgili Erdoğan, "Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi" diye konuştu. Öte yandan Yunanistan'a ilişkin Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz! Bak komşu, komşuluk hukukunu bil bizimle dalaşma" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZEYLE İLGİLİ NATO'DAN AÇIKLAMA

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Polonya sınırındaki bir köye düşen füze paniğe yol açmıştı. Son açıklamalara göre füzenin Ukrayna tarafından Rusya saldırılarına karşı fırlatıldığı ortaya çıktı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kanıtlar kasıt olmadığını gösteriyor. Bizim hava savunma sistemlerimiz 7/24 aktif" derken 4. maddeyle ilgili soruya da "4. madde ile toplantı yapacaksak bu bulgulara ve elde edilecek somut sonuçlara göre olacak" yanıtını verdi.

Polonya'ya düşen füze dünyayı alarma geçirdi! Merak edilen soruya yanıt verdi Polonya'ya düşen füze dünyayı alarma geçirdi! Merak edilen soruya yanıt verdi

8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASI ALAN ADNAN OKTAR: "KARARDAN MUTLUYUZ"

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı. Oktar, "Devletimize güvenimiz tam. Karardan mutluyuz. Kararı Allah verdi. İslam dünyaya hakim olacak. Güzel günler var ömrümüzde'' ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

ARTEMİS-1 FIRLATILDI

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Artemis 1, NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Uzun bir süredir mürettebatsız bir şekilde uzaya gitmek için bekleyen Orion uzay aracı, böylece ilk Ay yolculuğuna resmen başladı. Uzunluğu 98 metre ve 3.99 tonluk itiş gücündeki roketle Ay'a gönderilen Orion uzay aracının gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplayacağı belirtildi. NASA yıllar sonra tekrar odağını Ay'a çevirmiş oldu.

Uzun süredir bekleniyordu! Fırlatıldı Uzun süredir bekleniyordu! Fırlatıldı

SEVİLEN DİZİNİN ÇEKİMİ ERTELENDİ

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17 yıldır aralıksız yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip Arka Sokaklar dizisi için kötü haber geldi. Cüneyt Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün çekimlerin yapılamayacağını duyurdu.

Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün... Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün...

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NATO Recep Tayyip Erdoğan Adnan Oktar terör saldırısı Rusya Ukrayna savaşı

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