Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Teröristin itirafları, Erdoğan'dan G20'de mesajlar, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili gelişmeler...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TERÖRİSTTEKİ GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıdaki sır perdesi gün geçtikçe aralanıyor. Terörist Ahlam Albashir'in elindeki gülün sırrı sonunda çözüldü. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı, diğer gülü ise Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçinin sattığı belirtildi. Öte yandan Albashir, saldırı talimatı nasıl aldığını "Hacı isimli terörist kalabalığa baktı, 'patlat' talimatı verdi. Ben de banktan kalktım ve bombayı patlattım" sözleriyle anlattı. Ayrıca saldırı öncesinde teröristin bankta oturduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

ERDOĞAN'DAN G20'DE ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G-20'de İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili "Ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi. F-16'lar konusuyla ilgili Erdoğan, "Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi" diye konuştu. Öte yandan Yunanistan'a ilişkin Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz! Bak komşu, komşuluk hukukunu bil bizimle dalaşma" ifadelerini kullandı.

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZEYLE İLGİLİ NATO'DAN AÇIKLAMA

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Polonya sınırındaki bir köye düşen füze paniğe yol açmıştı. Son açıklamalara göre füzenin Ukrayna tarafından Rusya saldırılarına karşı fırlatıldığı ortaya çıktı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kanıtlar kasıt olmadığını gösteriyor. Bizim hava savunma sistemlerimiz 7/24 aktif" derken 4. maddeyle ilgili soruya da "4. madde ile toplantı yapacaksak bu bulgulara ve elde edilecek somut sonuçlara göre olacak" yanıtını verdi.

8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASI ALAN ADNAN OKTAR: "KARARDAN MUTLUYUZ"

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı. Oktar, "Devletimize güvenimiz tam. Karardan mutluyuz. Kararı Allah verdi. İslam dünyaya hakim olacak. Güzel günler var ömrümüzde'' ifadelerini kullandı.

ARTEMİS-1 FIRLATILDI

Artemis 1, NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Uzun bir süredir mürettebatsız bir şekilde uzaya gitmek için bekleyen Orion uzay aracı, böylece ilk Ay yolculuğuna resmen başladı. Uzunluğu 98 metre ve 3.99 tonluk itiş gücündeki roketle Ay'a gönderilen Orion uzay aracının gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplayacağı belirtildi. NASA yıllar sonra tekrar odağını Ay'a çevirmiş oldu.

SEVİLEN DİZİNİN ÇEKİMİ ERTELENDİ

17 yıldır aralıksız yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip Arka Sokaklar dizisi için kötü haber geldi. Cüneyt Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün çekimlerin yapılamayacağını duyurdu.