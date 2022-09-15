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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TOKİ sosyal konut projesinde yeni gelişmeler, Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı, hastanelerde yeni dönem...

15.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' adlı sosyal konut projesinde yeni düzenleme ve detaylar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'ın 'küfürleşme' açıklamalarına yanıt, hastanelerin acil servislerinde yeni dönem, Hadise'den 'boşanma' açıklaması, tenisin efsane ismi Roger Federer'den kariyerine veda...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TOKİ sosyal konut projesinde yeni gelişmeler, Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı, hastanelerde yeni dönem...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

'İLK EVİM, İLK İŞ YERİM'DEN YENİ DETAYLAR

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TOKİ sosyal konut projesinde taksit ödemelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme kurumun internet sitesinden duyurulurken, “Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır” denildi. Öte yandan projenin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu. İlk etapta yapımına başlanacak 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. İş yerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla iş yeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesinde yapılacak.

İşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli olduİşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli oldu

BAKAN SOYLU'DAN ÖZDAĞ'IN 'KÜFÜRLEŞME' AÇIKLAMASINA YANIT

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüklerini ve küfürleştiklerini öne sürmüştü. Bakan Soylu bugün Özdağ'ın açıklamalarına yanıt verirken "Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim" ifadesini kullandı. Soylu ayrıca görüşmede Özdağ'ın konuşma tonunu değiştirdiğini, bunun üzerine kendisinin televizyonlarda, kamuoyuna açık olarak söylediği sözleri söylediğini dile getirdi.

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın 'küfürleşme' açıklamalarına yanıt! 'Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim'Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın 'küfürleşme' açıklamalarına yanıt! 'Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim'

HADİSE'DEN ŞOKE EDEN 'BOŞANMA' AÇIKLAMASI

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Sahnede şarkı söylerken ağladığı andan beri evliliğiyle gündemde olan şarkıcı Hadise boşanma açıklamasıyla şoke etti. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. Hadise'nin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, Instagram hesaplarından birbirlerini takipten de çıkardılar. Boşanma sürecinin çekişmeli olması bekleniyor.

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ACİL SERVİSLERDE YENİ DÖNEM

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Hastanelerin acil servislerinde yeni bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre karma olarak hizmet veren acil servisler 'erişkin', 'kadın doğum' ve 'çocuk' olmak üzere 3'e ayrılacak. Ayrıca acil servislerin fiziki koşullarında yapılacak değişikliklerle güvenlik önlemleri yükseltilecek. Güvenlik önlemlerini artırmak adına atılacak adımlardan birine göre, halihazırda görüntü kaydı alan güvenlik kameralarına ek olarak ses kaydı da alınacak. Ses kaydı da alacak kameralar mahremiyeti ihlal edecek şekilde konumlandırılamayacak.

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Acil servislerde yeni dönem: Ses kaydı da alınacak, kör alan kalmayacakTüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Acil servislerde yeni dönem: Ses kaydı da alınacak, kör alan kalmayacak

FEDERER KARİYERİNİ NOKTALIYOR

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Tenisin efsane ismi İsviçreli Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı. Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında, "Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam'lerde ya da ATP Turu'nda değil." diyen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Cup'ın katılacağı son turnuva olacağını bildirdi.

Bir efsanenin sonu! Roger Federer, tenis kariyerini noktalayacağını duyurduBir efsanenin sonu! Roger Federer, tenis kariyerini noktalayacağını duyurdu


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