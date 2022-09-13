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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TOKİ ucuz sosyal konut projesinin detayları, İstanbul'da suya zam, Ronaldo transferi...

13.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı TOKİ ucuz sosyal konut projesi, İstanbul'da suya zam, Azerbaycan ile Ermenistan arasında silahlı çatışma, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'İktidar partisi İmralı ile görüşüyor' iddiası, Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TOKİ ucuz sosyal konut projesinin detayları, İstanbul'da suya zam, Ronaldo transferi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TOKİ UCUZ SOSYAL KONUT PROJESİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

AA-20220913-28887173-28887155-CUMHURIYET_TARIHININ_EN_BUYUK_SOSYAL_KONUT_PROJESININ_TANITIM_TORENI

Yüzyılın konut projesi 'İlk Evim' ve 'İlk İşyerim'in ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Buna göre, proje kapsamındaki 608 bin TL'lik 2+1 sosyal konutlara aylık 2 bin 280 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin TL'lik 3+1 konutların ödemesi ise 3 bin 187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Başvurular yarın başlayacak, ekim ayı sonunda sona erecek. Öte yandan sanayi siteleri için 2 bin TL, konut arsası için 500 TL başvuru bedeli belirlendi.

SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde fiyatlar belli oldu! 2+1 ve 3+1 daireler ne kadar? İşte TOKİ ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler...SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde fiyatlar belli oldu! 2+1 ve 3+1 daireler ne kadar? İşte TOKİ ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler...

KONUTLARIN YAPILACAĞI İL VE İLÇELER AÇIKLANDI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilgili ayrıntıları açıklamasının ardından konutların hangi il ve ilçelerde yapılacağı bilgisi de TOKİ tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda, en çok merak edilen illerden İstanbul'da; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacağı bildirildi.

SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)

AZERBAYCAN ORDUSUNDAN 50 ASKER ŞEHİT OLDU

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün gece yarısı saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provokasyonlar gerçekleştirdiği kaydedildi. Çatışmalar gündüz saatlerinde de devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu’ndan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı’ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Son dakika: Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladıSon dakika: Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

İSTANBUL'DA SUYA ZAM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yapılan toplantı sonucu suya zam yapılması kararı alındı. Oy birliğiyle alınan karara göre zam oranı yüzde 40,38 olarak belirlendi. Böylelikle mega kentte konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye yükseldi.

Son dakika: İstanbullulara kötü haber! Suya yüzde 40 zamSon dakika: İstanbullulara kötü haber! Suya yüzde 40 zam

AKŞENER'DEN 'İMRALI' İDDİASI: ALDIĞIMIZ BAZI DUYUMLAR VAR

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaset gündemini uzun süre meşgul edecek bir 'İmralı' iddiası ortaya attı. Katıldığı canlı yayın programında 'altılı masa'nın adayı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki sözleri gibi gündem başlıklarını değerlendiren Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenirken "Aldığımız bazı duyumlar var, iktidar partisinin İmralı ile görüşme trafiğini başlattığına dair. Bahçeli'nin yarın önüne küt diye bir mektup düşer, 31 Mart İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi. Ondan sonra bunu nasıl güzelleyeceğim diye zora düşülür. Ortağına dikkat etmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den çok konuşulacak 'İmralı' iddiası! 'Duyumum var' diyerek açıkladı: GörüşüyorlarMeral Akşener'den çok konuşulacak 'İmralı' iddiası! 'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar

RONALDO TRANSFERİNDE SONA GELDİ

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Manchester United'dan ayrılmayı sezon başında kafasına koyan Cristiano Ronaldo, Avrupa'da büyük kulüplerin istememesi ve Manchester United bırakmadığı için takımda kalmış, bu nedenle 19 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi Ronaldo'suz başlamıştı. Daha önce Arap Yarımadası'ndan gelen çok sayıda teklifi kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için geri çeviren Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın şartları zorladığı öne sürüldü. Dünya yıldızının Suudi Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılırken yıllık kazanacağı ücretin ise 243 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.

Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...


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