Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TOKİ ucuz sosyal konut projesinin detayları, İstanbul'da suya zam, Ronaldo transferi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TOKİ UCUZ SOSYAL KONUT PROJESİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Yüzyılın konut projesi 'İlk Evim' ve 'İlk İşyerim'in ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Buna göre, proje kapsamındaki 608 bin TL'lik 2+1 sosyal konutlara aylık 2 bin 280 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin TL'lik 3+1 konutların ödemesi ise 3 bin 187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Başvurular yarın başlayacak, ekim ayı sonunda sona erecek. Öte yandan sanayi siteleri için 2 bin TL, konut arsası için 500 TL başvuru bedeli belirlendi.

KONUTLARIN YAPILACAĞI İL VE İLÇELER AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilgili ayrıntıları açıklamasının ardından konutların hangi il ve ilçelerde yapılacağı bilgisi de TOKİ tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda, en çok merak edilen illerden İstanbul'da; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacağı bildirildi.

AZERBAYCAN ORDUSUNDAN 50 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün gece yarısı saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provokasyonlar gerçekleştirdiği kaydedildi. Çatışmalar gündüz saatlerinde de devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu’ndan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı’ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

İSTANBUL'DA SUYA ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yapılan toplantı sonucu suya zam yapılması kararı alındı. Oy birliğiyle alınan karara göre zam oranı yüzde 40,38 olarak belirlendi. Böylelikle mega kentte konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye yükseldi.

AKŞENER'DEN 'İMRALI' İDDİASI: ALDIĞIMIZ BAZI DUYUMLAR VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaset gündemini uzun süre meşgul edecek bir 'İmralı' iddiası ortaya attı. Katıldığı canlı yayın programında 'altılı masa'nın adayı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki sözleri gibi gündem başlıklarını değerlendiren Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenirken "Aldığımız bazı duyumlar var, iktidar partisinin İmralı ile görüşme trafiğini başlattığına dair. Bahçeli'nin yarın önüne küt diye bir mektup düşer, 31 Mart İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi. Ondan sonra bunu nasıl güzelleyeceğim diye zora düşülür. Ortağına dikkat etmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

RONALDO TRANSFERİNDE SONA GELDİ

Manchester United'dan ayrılmayı sezon başında kafasına koyan Cristiano Ronaldo, Avrupa'da büyük kulüplerin istememesi ve Manchester United bırakmadığı için takımda kalmış, bu nedenle 19 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi Ronaldo'suz başlamıştı. Daha önce Arap Yarımadası'ndan gelen çok sayıda teklifi kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için geri çeviren Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın şartları zorladığı öne sürüldü. Dünya yıldızının Suudi Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılırken yıllık kazanacağı ücretin ise 243 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.



