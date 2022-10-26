HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı'na gözaltı, Fakıbaba'dan İYİ Parti'de ilk mesaj, taraftarı heyecanlandıran 'Şenol Güneş' paylaşımı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı'na gözaltı, Fakıbaba'dan İYİ Parti'de ilk mesaj, taraftarı heyecanlandıran 'Şenol Güneş' paylaşımı...

26.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması, AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'de ilk mesajı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tedirginlik yaratan 'dünya savaşı' göndermesi, Sinan Engin'den 'Şenol Güneş' paylaşımı, sanatçı Gülşen'in yurt dışı çıkış yasağıyla ilgili gelişme, dünya tıp literatürüne giren Türk doktor...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı'na gözaltı, Fakıbaba'dan İYİ Parti'de ilk mesaj, taraftarı heyecanlandıran 'Şenol Güneş' paylaşımı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TTB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

1

'Kimyasal silah' sözleriyle gündemde olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Korur'un evinde arama yapıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

FAKIBABA İYİ PARTİ'YE KATILDI

AA-20221026-29257035-29257028-IYI_PARTI_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den istifa etmesiyle gündem olan ve İYİ Parti'ye katılacağı öğrenilen Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye resmen katıldı. Fakıbaba'nın rozetini partinin grup toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı. Fakıbaba İYİ Parti'deki ilk konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Akşener ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparken partiye son dönemde katılan Turhan Çömez ile Fakıbaba'ya seslendi.

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..." AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

PUTİN'DEN 'DÜNYA SAVAŞI' GÖNDERMESİ

3

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiası dünya gündemini sarsmıştı. Rusya, iddiayı uluslararası görüşmelerde dillendirerek dünyaya duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak "Ukrayna'nın planlarından haberdarız" derken açıklamasındaki 'dünya savaşı' göndermesi dikkat çekti. Putin, dünya ve bölgesel düzeydeki çatışma potansiyelinin yüksek olduğunu ve yeni tehdit ve risklerin ortaya çıktığını belirtti. Rus lider ayrıca Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanma yönündeki planları hakkında bilgiye sahip olduklarını ifade eden Putin, "Ukrayna'nın, Amerikan dış politikasının aracı haline geldiğini" belirtti.

Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek" Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"

SİNAN ENGİN'DEN 'ŞENOL GÜNEŞ' PAYLAŞIMI

thumbs_b_c_70288c3eefb899a1f0bd00a1df24af99

Teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan siyah - beyazlılarda en kuvvetli aday olarak Şenol Güneş ismi öne çıkmıştı. Ismael, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı. Ismael'in ayrılığının kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir paylaşım geldi. Engin, Şenol Güneş ile yan yana oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Hayırlı olsun" notunu düştü.

'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu! 'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu!

GÜLŞEN'İN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

4

Sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu’nun karakola imza atma şartı kaldırılmıştı. Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

Gülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmişti Gülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmişti

TÜRK DOKTOR TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

2

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, bulduğu yöntemle adını tarihe yazdırdı. Kırılmış vidalı kemiğe, vidayı çıkarmadan kapalı yöntemle girerek müdahalede bulunmayı başaran Yücesoy'un bulduğu tedavi sayesinde açık ameliyata girmelerine gerek kalmayan hastalar, 5 dakikalık bir işlemle sağlıklarına kavuşacak. Öte yandan Yücesoy'un bulduğu bu yöntem dünya tıp literatürüne de girdi.

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Babacan'dan canlı yayında önemli açıklamalarAli Babacan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahrettiScooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti
İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktıİmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref Fakıbaba Vladimir Putin Gülşen şebnem korur fincancı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri

Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri

Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"

Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

İlginizi Çekebilir

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.