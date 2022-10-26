Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı'na gözaltı, Fakıbaba'dan İYİ Parti'de ilk mesaj, taraftarı heyecanlandıran 'Şenol Güneş' paylaşımı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TTB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

'Kimyasal silah' sözleriyle gündemde olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Korur'un evinde arama yapıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

FAKIBABA İYİ PARTİ'YE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den istifa etmesiyle gündem olan ve İYİ Parti'ye katılacağı öğrenilen Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye resmen katıldı. Fakıbaba'nın rozetini partinin grup toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı. Fakıbaba İYİ Parti'deki ilk konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Akşener ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparken partiye son dönemde katılan Turhan Çömez ile Fakıbaba'ya seslendi.

PUTİN'DEN 'DÜNYA SAVAŞI' GÖNDERMESİ

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiası dünya gündemini sarsmıştı. Rusya, iddiayı uluslararası görüşmelerde dillendirerek dünyaya duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak "Ukrayna'nın planlarından haberdarız" derken açıklamasındaki 'dünya savaşı' göndermesi dikkat çekti. Putin, dünya ve bölgesel düzeydeki çatışma potansiyelinin yüksek olduğunu ve yeni tehdit ve risklerin ortaya çıktığını belirtti. Rus lider ayrıca Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanma yönündeki planları hakkında bilgiye sahip olduklarını ifade eden Putin, "Ukrayna'nın, Amerikan dış politikasının aracı haline geldiğini" belirtti.

SİNAN ENGİN'DEN 'ŞENOL GÜNEŞ' PAYLAŞIMI

Teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan siyah - beyazlılarda en kuvvetli aday olarak Şenol Güneş ismi öne çıkmıştı. Ismael, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı. Ismael'in ayrılığının kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir paylaşım geldi. Engin, Şenol Güneş ile yan yana oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Hayırlı olsun" notunu düştü.

GÜLŞEN'İN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu’nun karakola imza atma şartı kaldırılmıştı. Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

TÜRK DOKTOR TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, bulduğu yöntemle adını tarihe yazdırdı. Kırılmış vidalı kemiğe, vidayı çıkarmadan kapalı yöntemle girerek müdahalede bulunmayı başaran Yücesoy'un bulduğu tedavi sayesinde açık ameliyata girmelerine gerek kalmayan hastalar, 5 dakikalık bir işlemle sağlıklarına kavuşacak. Öte yandan Yücesoy'un bulduğu bu yöntem dünya tıp literatürüne de girdi.