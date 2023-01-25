Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye'de 'Strep A'dan ilk ölüm, Muğla'da korkutan deprem, Meclis'te EYT hareketliliği...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

EYT DÜZENLEMESİ İMZAYA AÇILDI

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzaların tamamlanması sonrası yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

TÜRKİYE'DE 'STREP A'DAN İLK ÖLÜM

Dünyada giderek yayılan Strep A bakterisi birçok ülkede küçük yaşlardaki çocukların hayatını kaybetmelerine neden oldu. Türkiye'de de Strep A bakterisi nedeniyle ilk çocuk ölümü gerçekleşti. Aralık ayında Türkiye'de de görülmeye başlanan Strep A bakterisi nedeniyle 3 yaşındaki Aras Sönmez hayatını kaybetti. Uzmanlar ebeveynlerin Strep A bakterisinin belirtilerine karşı bilinçli olması gerektiğini paylaştı.

MUĞLA'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Antalya, Aydın ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Depremin yaklaşık 20 saniye sürdüğünü aktaran DHA Muhabiri Ahmet İstek, "Yüksek katlı binalarda oturanlarda, iş yerlerinde bir panik havası var" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin daha önce 2 kez gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen T. D., üçüncü kez gözaltına alındı. Öte yandan T. D., ile birlikte biri avukat 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de dikkat çeken bir 'Sinan Ateş' açıklaması geldi.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin litre fiyatı gece yarısından itibaren değişti. Bu gece yarısı yapılan 1 lira 25 kuruşluk zamla benzin fiyatı litre başına 21,66 TL’ye yükselmiş oldu. En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Motorin de bu gece yarısından itibaren zamlanacak.

2023 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi. Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklamada sevk tarihleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er birinci grup sevk tarihi 2 Şubat 2023 olacak.