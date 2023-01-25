HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye'de 'Strep A'dan ilk ölüm, Muğla'da korkutan deprem, Meclis'te EYT hareketliliği...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye'de 'Strep A'dan ilk ölüm, Muğla'da korkutan deprem, Meclis'te EYT hareketliliği...

25.01.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. 3 yaşındaki Aras Sönmez'in 'Strep A' bakterisi nedeniyle hayatını kaybetmesi, Muğla'da korkutan deprem, 'Sinan Ateş' cinayetinde yeni gelişme, benzine zam, 2023 askerlik yerleri, Meclis'te EYT hareketliliği...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye'de 'Strep A'dan ilk ölüm, Muğla'da korkutan deprem, Meclis'te EYT hareketliliği...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

EYT DÜZENLEMESİ İMZAYA AÇILDI

DDD

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzaların tamamlanması sonrası yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Meclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldı Meclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldı

TÜRKİYE'DE 'STREP A'DAN İLK ÖLÜM

1

Dünyada giderek yayılan Strep A bakterisi birçok ülkede küçük yaşlardaki çocukların hayatını kaybetmelerine neden oldu. Türkiye'de de Strep A bakterisi nedeniyle ilk çocuk ölümü gerçekleşti. Aralık ayında Türkiye'de de görülmeye başlanan Strep A bakterisi nedeniyle 3 yaşındaki Aras Sönmez hayatını kaybetti. Uzmanlar ebeveynlerin Strep A bakterisinin belirtilerine karşı bilinçli olması gerektiğini paylaştı.

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

MUĞLA'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

8a8ef622-4e41-4294-9f81-1de3235d40c8

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Antalya, Aydın ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Depremin yaklaşık 20 saniye sürdüğünü aktaran DHA Muhabiri Ahmet İstek, "Yüksek katlı binalarda oturanlarda, iş yerlerinde bir panik havası var" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

2

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin daha önce 2 kez gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen T. D., üçüncü kez gözaltına alındı. Öte yandan T. D., ile birlikte biri avukat 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de dikkat çeken bir 'Sinan Ateş' açıklaması geldi.

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındı

BENZİNE ZAM GELDİ

thumbs_b_c_fd7e4a2da45c4911244f403aed884499

Benzin litre fiyatı gece yarısından itibaren değişti. Bu gece yarısı yapılan 1 lira 25 kuruşluk zamla benzin fiyatı litre başına 21,66 TL’ye yükselmiş oldu. En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Motorin de bu gece yarısından itibaren zamlanacak.

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam... İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

2023 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

thumbs_b_c_fb202bd2b0fac62626360d4c205780f3

Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi. Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklamada sevk tarihleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er birinci grup sevk tarihi 2 Şubat 2023 olacak.

Askerlik yerleri açıklandı! İşte sevk tarihleri ve... Askerlik yerleri açıklandı! İşte sevk tarihleri ve...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyayı salladı! "İstanbul'a göktaşı..."Sosyal medyayı salladı! "İstanbul'a göktaşı..."
CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtilerCHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler
Malta'da ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktıMalta'da ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Meclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldı

Meclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldı

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

Sosyal medyadan duyurdu! '6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir'

Sosyal medyadan duyurdu! '6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir'

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.