Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme, CHP'nin asgari ücret önerisi, başörtüsüne Anayasal güvence teklifi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

O SAVCIYA İNCELEME BAŞLATILDI

Türkiye, İsmailağa Cemaati'ne bağlı bir vakfın kurucusunun kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması olayını konuşuyor. Ortaya çıkan detaylarıyla herkesin midesini bulandıran olaya ilişkin her geçen saat yeni ayrıntılar gelirken 6 yaşında evlendirilip istismara uğradığını söyleyen H.K.G.'nin ifadesine de ulaşıldı. İfadesindeki "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni" sözleri yürek yaktı. Öte yandan takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ BELLİ OLDU

Asgari ücrette CHP'nin talebi belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle ilgili ortaya atılan rakamlara bugün bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti'nin ardından CHP de asgari ücret talebini açıkladı. Söz konusu açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı. Ağbaba, yaptığı açıklamada partisinin 2023 asgari ücret talebinin en az 10 bin 128 TL olduğunu açıkladı.

LİSEDE 'TECAVÜZ' SKANDALI

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A.'nın hayatı okul müdürü H.A. tarafından karartıldı. Günlerce evli 1 çocuk babası A.M.'nin istismarına uğrayan G.A., ''Bana 'MİT’e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın' dedi. Beni tehdit ederek okulda dini nikah yaptılar. A.M., 'İmam nikahı kıyıldı. Bunun gereği bizim birlikte olmamız lazım' dedi. Her gün tecavüz etti'' ifadelerini kullandı

AK PARTİ, BAŞÖRTÜSÜNE İLİŞKİN TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Talimatı verdim" sözleriyle duyurduğu ve Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandıran, başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP milletvekilleri ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin teklifte ilk imzacıların TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olduğunu söyledi ve bağımsız İstanbul Milletvekili Mehmet Fatih Şeker ile birlikte teklifte 336 vekilin imzası olduğunu kaydetti.

TACİZCİ DOKTORUN REZİLLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un Çatalca ilçesinde meydana gelen mide bulandıran olayda iddiaya göre bir sağlık ocağında görevli olan doktorun dört kız çocuğunu taciz ettiği belirtildi. Doktor, polis ekipleri tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, iğrenç olay kız çocuğunun annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği, ailenin daha önce çocuğa inanmadığı ortaya çıktı.

BREZİLYA KUPAYA VEDA ETTİ

Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma mücadelesinde Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Brezilya, grup maçlarına nazaran maça daha kontrollü başladı. Modric'in önderliğindeki Hırvatistan ise geriye yaslanarak oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Temponun yüksek geçmediği mücadelenin 90 dakikası 0-0 bitti ve maç uzadı. Uzatmalarda Neymar'ın golüne son anlarda Hırvatistan Petkovic ile cevap verdi. Penaltılara giden maçta gülen taraf Hırvatlar oldu.