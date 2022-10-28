Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Türkiye Yüzyılı' programı, Togg'un renkleri, Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'TÜRKİYE YÜZYILI' PROGRAMINDA ANAYASA VURGUSU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek için hazırlanmış 12 Eylül anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin önünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir." ifadelerini kullandı.

TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un renkleri belli oldu. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV’un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI PELOSİ'NİN EŞİNE SALDIRI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğradı. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı." ifadesine yer verdi.

ALMANYA’DA ENFLASYON 71 YILIN ZİRVESİNDE

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

HALİT KIVANÇ'IN OĞLUNDAN GENCEBAY'A TEPKİ

Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye pek çok siyasi ve ünlü isim katıldı. Öte yandan Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sitemde bulundu.

Kıvanç, yaptığı paylaşımda; "Babamın cenazesine gelip 'görüntü veren' bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup 'gözüktüler', gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Şenol Güneş ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu. Daha önce 12 Haziran 2015'te siyah - beyazlı takımı çalıştıran Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görev yaptı ve bu süreçte iki Süper Lig şampiyonluğu elde etti.



