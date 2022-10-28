HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Türkiye Yüzyılı' programı, Togg'un renkleri, Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Türkiye Yüzyılı' programı, Togg'un renkleri, Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi...

28.10.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu, yerli otomobil Togg'un renkleri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldırı, Almanya'da enflasyon, Halit Kıvanç'ın oğlundan cenaze töreni sonrası sitem dolu sözler, Beşiktaş'ta, ikinci Şenol Güneş dönemi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Türkiye Yüzyılı' programı, Togg'un renkleri, Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'TÜRKİYE YÜZYILI' PROGRAMINDA ANAYASA VURGUSU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek için hazırlanmış 12 Eylül anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin önünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir." ifadelerini kullandı.

1

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un renkleri belli oldu. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV’un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak.

333

Yerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı Yerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI PELOSİ'NİN EŞİNE SALDIRI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğradı. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı." ifadesine yer verdi.

v

ABD'yi sarsan olay! Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırı ABD'yi sarsan olay! Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırı

ALMANYA’DA ENFLASYON 71 YILIN ZİRVESİNDE

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

fe

Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde

HALİT KIVANÇ'IN OĞLUNDAN GENCEBAY'A TEPKİ

Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye pek çok siyasi ve ünlü isim katıldı. Öte yandan Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sitemde bulundu.

Kıvanç, yaptığı paylaşımda; "Babamın cenazesine gelip 'görüntü veren' bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup 'gözüktüler', gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!" ifadelerini kullandı.

ca

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..." Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Şenol Güneş ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu. Daha önce 12 Haziran 2015'te siyah - beyazlı takımı çalıştıran Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görev yaptı ve bu süreçte iki Süper Lig şampiyonluğu elde etti.

g

Kendisi açıkladı! İşte Şenol Güneş'in yardımcıları Kendisi açıkladı! İşte Şenol Güneş'in yardımcıları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Türkiye Yüzyılı" reklam filmine konu olmuştu: Silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştü? Şakir Zümre'nin torunu anlattı"Türkiye Yüzyılı" reklam filmine konu olmuştu: Silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştü? Şakir Zümre'nin torunu anlattı
Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor' Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'
Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şenol Güneş Ümit Kıvanç Almanya Nancy Pelosi Halit Kıvanç erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

İYİ Parti'den aday mı olacak? Akşener'le görüşecek

İYİ Parti'den aday mı olacak? Akşener'le görüşecek

Fotoğrafı ilk kez yayınlandı, değişimi şaşkına çevirdi

Fotoğrafı ilk kez yayınlandı, değişimi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.