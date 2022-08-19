Türkiye’de ve dünyada bugün neler yaşandı? Ukrayna dönüşü kritik açıklamalar, genç yıldızın Ajax’a transferi, akaryakıt fiyatları…

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK KEZ KONUŞTU: BİZİM ESAD'I YENMEK, YENMEMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye ile kurduğu temas hakkında ilk kez Ukrayna dönüşünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin ‘Türkiye Esad’ı yenemedi şimdi anlaşmak için zemin hazırlıyor’ sözlerine yanıt verirken “Bizim ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Biz bütün bu işlere hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

GENÇ YILDIZIN AJAX'A TRANSFERİ

Spor Toto Süper Lig'e iki maçta aldığı iki galibiyetle hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, transferde de hareketli günler geçiriyor. Bordo - mavililer, stoper oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a transfer olduğunu açıkladı. Genç futbolcunun bonservis bedeli de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamayla resmen duyuruldu.

AKARYAKIT FİYATLARINA İKİ GÜNDE İKİNCİ ZAM

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Önceki iki gün peş peşe motorine yapılacak olan zamların iptal edilmesinin ardından dün fiyatlar değişmişti. Akaryakıta dün yapılan bir indirim bir de zam sonrası araç sahiplerine bugün kötü haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor.

HERKESİN KONUŞTUĞU VİDEODA GÖZDEN KAÇAN DETAY

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde genç kadına şiddet uyguladığı görülen bir adam çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadına uygulanan şiddeti gören kişiler, araçtaki adamı darp ederken, kayda alan kişi, ''işte bu adam karısını dövüyor'' dedi. Bu sözler üzerine ''eşim evde benim'' diyen adam yanındaki kadının da araca binmesiyle olay yerini terk etti. Kadının şiddet gördükten sonra tekrar araca binmesi tepki topladı.

KİRA FİYATLARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME! GELECEK AYA İŞARET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı'nda "60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.



