Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Vergi borcu yapılandırması, trafik ceza puanları, Paludan'dan skandal açıklama, öğretmen atamaları için karar...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KABİNE SONRASI YENİ MÜJDELER

Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği borç yapılandırma, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı ile ilgili yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." dedi.

PALUDAN'DAN PİŞKİN SÖZLER

Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması Türkiye'de ve İslam dünyasında büyük tepki topladı. Daha önce de benzer provokasyonlara imza atan aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Paludan, olay sonrası skandal açıklamalar yaptı. "Türkiye'ye gol attığını" savunan Paludan, pişkin açıklamasında sosyal medyadan gelen mesajlar nedeniyle nasıl korktuğunu da anlattı.

'KARNE HEDİYESİ OLARAK ET' SÖZLERİYLE GÜNDEME GELEN ÇOCUĞUN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz cuma günü karneler dağıtılırken gündeme gelen bir video çok konuşulmuştu. Bir çocuğun karne aldıktan sonra 'Annem bana karne hediyesi et aldı' sözleri sonrası muhalefetten peş peşe açıklamalar gelmişti. O çocuğun annesi bir röportaj verdi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan da muhalefete tepki geldi.

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN YENİ KARAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2023 öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Özer yaptığı açıklamada, her okulda bir rehber öğretmen olacak şekilde atama yapacaklarını duyurdu.

BATUHAN KARADENİZ'DEN OLAY YORUMLAR

Van Spor FK forması giyen ve 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren kulüpsüz olan Batuhan Karadeniz, spor yorumculuğuna başlamıştı. Nut Spor YouTube kanalında Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendiren Karadeniz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Arda Güler hakkında da çarpıcı yorumlarda bulundu.