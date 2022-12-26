Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Zincir marketlere 'fiyat' uyarısı, Ronaldo transferinde resmi açıklama, Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ZİNCİR MARKETLERE 'ETİKET' UYARISI

Asgari ücrete uygulanacak zam henüz açıklanmadan kimi zincir marketlerde fiyat artışına gidildiği, açıklanmasının ardından da devam ettiği görülmüştü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya geldiğini duyurdu ve "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi. Bakan Muş'un paylaştığı fotoğrafta, MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösteren BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç da yer aldı.

GENÇ GAZETECİNİN ÖLÜM ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Halk TV YouTube Koordinatörü olarak görev yapan Uğur Yanıkel’in duvardan atladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Gümüşsuyu’nda 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in 3 metrelik duvardan atlayıp öldüğü belirlendi. Yanıkel’in atladığı yerden kalkamadığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri görüntülerin ardından olayı “şüpheli ölüm” olarak değerlendirerek inceleme başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'İSTANBUL'DA SEÇİM' ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gündem yaratacak bir çağrı geldi. Erdoğan'a "Milletin iradesine saygı duyuyorsan" diye seslenen Kılıçdaroğlu, İstanbul'da derhal seçim yapılması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atan CHP lideri, "Seçimi kaybedeceğine dair inancı güçlenirse Erdoğan seçime bile girmeyebilir" derken 'Akşener' iddialarına da yanıt verdi.

RONALDO TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Dünyadaki futbolseverler Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağını merakla bekliyor. FIFA Dünya Kupası'ndan önce Manchester United tarafından sözleşmesi feshedilen Portekizli yıldız bonservisini eline almıştı. Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerini sürdüren Al Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar'dan flaş bir açıklama geldi. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Salazar, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz." dedi.

KANALİZASYONDAN 'ALTIN SERVETİ' ÇIKTI

Kanalizasyonda adeta bir servet yattığı ortaya çıktı. Altından takıların üretimi sırasında ortaya çıkan altın tozlarının kanalizasyona karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'taki kuyumcular sitesi harekete geçti. Yılbaşından sonra başlatılacak projeyle yıllık 5 milyon liralık altının ekonomiye kazandırılacağı ifade edildi. Bu doğrultuda bir arıtma tesisi kurulacak, böylece aylık 400 gramlık altına karşılık gelen ve kanalizasyondan akıp giden altın tozları çıkarılacak.