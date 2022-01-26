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Türkiye'de ve İstanbul'da hangi yollar kapalı? Türkiye'de hangi yollar açıldı? KGM duyurdu!

26.01.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise karayollarındaki son durumu araştırmaya koyuldu. "Hangi yollar trafiğe açık?" sorusu sorulurken KGM'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki Türkiye'de ve İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte KGM açıklaması ve Türkiye'deki yollarda son durum!

Türkiye'de ve İstanbul'da hangi yollar kapalı? Türkiye'de hangi yollar açıldı? KGM duyurdu!

Yoğun kar yağışı yolların durumunu ve ulaşımı olumsuz şekilde etkiledi. Vatandaşlar yola çıkmadan önce "Hangi yollar kapalı, hangi yollar trafiğe açık?" sorularını sorguluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumu paylaşıldı. İşte son durum...

TÜRKİYE'DE VE İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Geçtiğimiz gün saat 20:00 itibarıyla Türkiye genelindeki yol ağlarında son durum KGM tarafından açıklandı.

Buna göre KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada son durum için şöyle denildi:

“1) İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır.
2) Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.
3) TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve Yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.
4) Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır.
5) Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır.
6) Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
7) Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.
8) Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
9) Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır”

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