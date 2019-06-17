ADAM ABU BASHAL/GÖKHAN KAVAK - Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Aristobulo Isturiz, Türkiye'nin kendilerine karşı yürütülen ambargodan korkmayarak zor zamanlarında yanlarında durduğunu belirterek "Biz ülkemizdeki krizi çözmek istiyoruz ve Türkiye de bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Bu nedenle Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı." dedi. "Demokrasi Günü" kutlamaları vesilesiyle Nijerya'ya resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Isturiz, "Venezuela ile Dayanışma Kampanyası" başlığıyla düzenlenen programın ardından, ülkesinde son dönemde yaşanan olaylar ve Türkiye'nin Venezuela'ya desteğine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin hiçbir ülkeden korkmadığına dikkati çeken Isturiz, "Türkiye bize karşı yürütülen ambargodan korkmadı ve bizim zor zamanımızda yanımızda durdu. Biz ülkemizdeki krizi çözmek istiyoruz ve Türkiye de bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Bu nedenle Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı." diye konuştu.

Isturiz, krizin başlamasından bu yana Venezuela’yı yalnız bırakmayan Türkiye'nin, Venezuela halkının yanında olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Venezuela halkının Türkiye ile kardeş olduğunu belirten Isturiz, "Onların bize verdiği desteği hiç unutmayacağız ve bu vesileyle onlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. - "Emperyalist ülkeler huzurumuzu bozmak için uğraşıyor" Ülkesinin güvenlik ve gıda gibi bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve Venezuela halkının huzurunu bozmak için bazı devletlerin uğraştığını söyleyen Isturiz, "Ülkemizde kriz var ama Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu destekleyenler bu krizi durdurmak ve olanları dünyaya göstermek için çabalıyorlar. Bazı Avrupa ülkeleri ve özellikle ABD, Venezuela’nın varlıklarına el koydu ve ambargo uyguladı. Bu ülkeler, Venezuela ile savaşıyorlar ve hükümet bunu sona erdirmek için uğraşıyor." dedi. Isturiz, Maduro'nun halkın desteğine güvendiğini, bugüne kadar ülkeye karşı yürütülen ambargolar ve darbe girişiminin başarılı olamamasının da halkın onun yanında olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.