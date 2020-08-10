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Türkiye'de yetişkinlerin yüzde kaçı mobil oyun oynuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynarken, mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile en çok aksiyon-macera türü oyunları tercih ettikleri görüldü. Ayrıca verilere göre mobil oyuncular, günde ortalama 4 saatini mobil cihazlarına ayırıyor.

Türkiye'de yetişkinlerin yüzde kaçı mobil oyun oynuyor?

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil oyunlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mobil oyunlar ile alakalı 714 haber çıkışı olduğu görüldü. En çok konuşulan haber başlıkları incelendiğinde ise yerli oyun firması Peak'in 1,8 milyar dolara satılmasının son 2 ayın en çok konuşulanı olduğu görüldü.

YETİŞKİNLER MOBİL OYUN OYNAMAYI SEVİYOR

Ajans Press’in, AdColony & Global Web Index ortak verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynadığı saptandı. Mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile de en çok aksiyon-macera türünü tercih ettikleri görüldü. Araştırma 21 ülkeyi kapsarken, Türkiye’deki mobil oyunlarla ilgili tüm verileri ortaya koyduğu saptandı. Böylelikle tüm internet kullanıcıların yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oynadığı kaydedildi.

ÇOĞUNLUK KADINLARDA

Oyun oynayan yetişkinlerin de yüzde 81,7’sinin kadın, yüzde 76,5’inin ise erkek olduğu belirlendi. Türkiye’deki mobil oyun meraklılarının kişisel ilgi alanlarına göz atıldığında, film-sinema, müzik, teknoloji, yeme-içme ve haberler/güncel olayların başı çektiği görüldü.

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