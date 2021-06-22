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Türkiye'de yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı

22.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yarım Küre, dün 2021’in en uzun gündüzünü yaşadı. Türkiye’de ise en uzun gündüzü yaşayan il Sinop oldu.

21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre'de ise en kısa gündüz yaşandı. Türkiye’de ise gün ışığından en fazla faydalanan il, 15 saat 28 dakika ile Sinop oldu.

Sinop'ta güneş 04.57'de doğdu, 20.25'te battı. Bu ayrıcalıklı günü güneyden gelip kuzeyde yaşayanlar da vardı. 21 Haziran’dan sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya başlayacak.

"BUGÜN GÜN BİTMEK BİLMEDİ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Çor, “Evet, biz de çalışıyoruz. Bugün gün bitmek bilmedi. Turlara devam ediyoruz. Turistleri taşıyoruz, gezdiriyoruz, plajları koyları. Sinop'u tanıtıyoruz. Yani en uzun gün gün de bitmek bilmedi yani" dedi.

Bülent Tapsız ise “Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden geliyoruz. 21 Haziran'ı Sinop’ta geçirmek bizim için de büyük bir değişiklik oldu. Kaldı ki yani güneyden kuzeye gelip böyle bir ortamda yaşamak mükemmeldi doğrusu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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