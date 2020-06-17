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Türkiye'de yılın otomobili 2020 yarışmasının sonuçları açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) Türkiye'de yılın otomobili 2020 yarışmasının birincisini belirledi. Peugeot 2008, Citroen C5 AirCross, Renault Clio ve BMW 3 gibi otomobillerin yarıştığı Türkiye'de yılın otomobili 2020 yarışmasında kazanan isim şaşırtıcı bir isim oldu.

Yılın otomobili yarışması Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her yıl düzenleniyor. Bu yönüyle gelenekselleşen yarışmada bu yıl ise çok farklı otomobiller kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonucunda sadece 7 otomobil finalist olmaya hak kazandı.

RENAULT CLİO'DAN BMW 3 SERİSİNE KADAR BİRÇOK OTOMOBİL YARIŞTI

Bu otomobil modelleri Opel Corsa, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Renault Clio, BMW 3 serisi, Peugeot 2008 ve Citroen C5 Aircross'dan oluşuyordu. Herkesin merakla sonucunu beklediği yarışmada kazanan bugün açıklandı. Türkiye'de yılın otomobili belli oldu. Otomobiller ise şöyle sıralandı:

Yılın otomobili yarışmasının sonuçları belli oldu!

7. Nissan Micra

7. Nissan Micra
Nissan'ın yenilenen B sınıfı otomobili yapılan oylamada 1.510 puan aldı ve yılın otomobilleri sıralamasında yedinci oldu.

6. Mercedes-Benz A serisi Sedan

6. Mercedes-Benz A serisi Sedan
Mercedes-Benz'in premium otomobili listenin en dikkat çeken modellerinden biri olsa da bu sonucu etkilemedi. 1.850 puan alan Mercedes-Benz A serisi Sedan listenin altıncı sırasında yer aldı.

5. BMW 3 serisi

5. BMW 3 serisi
BMW 3 serisi ise yılın otomobili yarışmasında ilk üçe yaklaşamadı. 1.890 puan alan BMW 3 serisi listenin beşinci sırasına yerleşti.

4. Citroen C5 Aircross

4. Citroen C5 Aircross
Citroen'in SUV kategorisindeki otomobili 2.120 puan aldı ve listede dördüncü sırada yer buldu.

3. Opel Corsa

3. Opel Corsa
PSA grubuna geçtikten sonra yenilenen Opel Corsa, birincilik için mücadele etti ancak sonuçta 2.540 puan alarak üçüncü oldu.

2. Peugeot 2008

2. Peugeot 2008
Peugeot'un Türkiye pazarında çok dikkat çeken modellerinden biri olan B sınıfı SUV otomobili Peugeot 2008, birinci olamasa da 3.590 puan alarak yarışmadan ikincilik ile döndü.

1. Renault Clio

1. Renault Clio
İşte OGD'nin yılın otomobili 2020 yarışmasının birincisi. Beşinci kasa Renault Clio, otomobil gazetecileri tarafından 5.000 puan aldı ve en yakın rakibi Peugeot 2008'e 1.410 puan fark atarak yarışmada ipi göğüsledi.
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