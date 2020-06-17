Türkiye'de yılın otomobili 2020 yarışmasının sonuçları açıklandı!

Yılın otomobili yarışması Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her yıl düzenleniyor. Bu yönüyle gelenekselleşen yarışmada bu yıl ise çok farklı otomobiller kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonucunda sadece 7 otomobil finalist olmaya hak kazandı.

RENAULT CLİO'DAN BMW 3 SERİSİNE KADAR BİRÇOK OTOMOBİL YARIŞTI

Bu otomobil modelleri Opel Corsa, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Renault Clio, BMW 3 serisi, Peugeot 2008 ve Citroen C5 Aircross'dan oluşuyordu. Herkesin merakla sonucunu beklediği yarışmada kazanan bugün açıklandı. Türkiye'de yılın otomobili belli oldu. Otomobiller ise şöyle sıralandı: