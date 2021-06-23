Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu!

“Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışması'nın ilk etabında; 27 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finale kaldı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” gibi çeşitli kriterler açısından değerlendirildi. Böylece Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı.

İŞTE TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi ise Fiat Egea Cross oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijital mecralarda online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde Fiat Egea Cross, OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3290 puan aldı.

YILIN TASARIMI ÖDÜLÜ DE VERİLDİ

Yarışmada “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü de verildi. OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç finalist belirledi. Üç finalist arasından en fazla oyu alan Land Rover Defender, “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.

Yılın Otomobili Yarışması'nda finale kalan otomobillerin aldığı puanlar ise şöyle: