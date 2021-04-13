Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması için artık 7 finalist var! İşte modeller

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 7 finalisti belli oldu. Finalistlerin arasında Fiat, Dacia ve Renault gibi markaların modelleri bulunuyor. Böylece 27 aday arasında bulunan Mercedes-Benz ve Audi gibi markaların otomobilleri elendi.
27 aday otomobil arasından sıyrılıp finale kalan 7 otomobil, yine oylama sonucu belirlendi. Bu otomobilller ise şöyle:
7 finalist, “Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” olmak için kıyasıya mücadele edecek. Türkiye'de Yılın Otomobili, her zaman olduğu gibi OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek. En fazla puanı alan otomobil, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni haziran ayında gerçekleştirilecek.
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, OGD'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, altıncı kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini belirterek “Finale kalan otomobiller oldukça iddialı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da son derece çekişmeli ve heyecan dolu bir yarışma bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.