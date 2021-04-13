HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması için artık 7 finalist var! İşte modeller

Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması için artık 7 finalist var! İşte modeller

13.04.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması için 7 finalist belli oldu. 27 aday arasından seçilen 7 finalistten biri, Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün sahibi olacak. Peki bu modeller hangileri?

Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması için artık 7 finalist var! İşte modeller

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 7 finalisti belli oldu. Finalistlerin arasında Fiat, Dacia ve Renault gibi markaların modelleri bulunuyor. Böylece 27 aday arasında bulunan Mercedes-Benz ve Audi gibi markaların otomobilleri elendi.

İŞTE TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ 2021 ADAYLARI

27 aday otomobil arasından sıyrılıp finale kalan 7 otomobil, yine oylama sonucu belirlendi. Bu otomobilller ise şöyle:

  • Dacia Sandero Stepway
  • Fiat Egea Cross
  • Hyundai i20
  • Peugeot 208
  • Renault Captur
  • Skoda Octavia
  • Toyota Yaris

7 finalist, “Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” olmak için kıyasıya mücadele edecek. Türkiye'de Yılın Otomobili, her zaman olduğu gibi OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek. En fazla puanı alan otomobil, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni haziran ayında gerçekleştirilecek.

''FİNALE KALAN OTOMOBİLLER OLDUKÇA İDDİALI''

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, OGD'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, altıncı kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini belirterek “Finale kalan otomobiller oldukça iddialı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da son derece çekişmeli ve heyecan dolu bir yarışma bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Ünlü marka amiral gemisini yeniledi! İşte tasarımıÜnlü marka amiral gemisini yeniledi! İşte tasarımı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Dacia Renault

En Çok Okunan Haberler

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

NATO'dan çok sert açıklama

NATO'dan çok sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.