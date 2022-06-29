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"Türkiye'de yol yoktu" diyen vatandaştan Babacan'a tepki! Babacan bakın nasıl karşılık verdi

29.06.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Kırşehir ziyaretinde bir vatandaş tarafından 6'lı masa tepkisi gösterildi. "Altı kişiyle olmaz" diyen Arif Karadeniz isimli vatandaş, "Tek başına parti kur onlarla birlikte olma, sana oy vermezsem adam değilim" dedi. Babacan ise Karadeniz'e dikkat çeken bir karşılık verdi.

"Türkiye'de yol yoktu" diyen vatandaştan Babacan'a tepki! Babacan bakın nasıl karşılık verdi

Kırşehir ziyaretlerine Kaman ilçesinde 'Halk Buluşması' ile başlayan Ali Babacan, akşam saatlerinde il merkezinde bulunan parti binası önüne geldi. Cacabey Meydanı'ndan yürüyerek Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giden Babacan, iş insanları ile görüşmesi sonrası çıkışta bir vatandaştan beklenmedik 6'lı masa tepkisi ile karşılaştı.

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"BEN ALDIM MESAJI"

Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen Arif Karadeniz adlı vatandaş, Babacan'ın önüne geçerek "Tek başına parti kur onlarla birlikte olma, sana oy vermezsem adam değilim, 6 kişiyle bu iş olmaz" diyerek tepki gösterdi. Babacan'ın "mesajı aldım" dediği vatandaş, "Altı kişiyle olmaz, Kırşehir'de de olmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Onlarla yola çıkma tek başına çık tek başına yürü" dedi. Babacan ise vatandaşa "Biz Deva Partisi'ni kurduk. Ben aldım mesajı ama ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" dedi.

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"TÜRKİYE'DE YOL YOKTU"

Babacan'a tepki gösteren Arif Karadeniz isimli vatandaş, daha sonra yaptığı açıklamada, "Babacan'ı kimse tanımazdı. AK Parti ile tanındılar. Ben tır şoförüyüm. Türkiye'de yol yoktu." diye konuştu.

Babacan, TSO ziyareti sonrası Esnaf Odaları Birliğine geçerek esnaf temsilcileri ile görüştü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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