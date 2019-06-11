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Türkiye DEAŞ mensubu 3 kişiyi ve çocuklarını Fransa'ya iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

Türkiye DEAŞ mensubu 3 kişiyi ve çocuklarını Fransa'ya iade etti

PARİS (AA) - Türkiye'nin Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ mensubu 3 kişiyi ve 9 çocuğunu Fransa'ya iade ettiği bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Türkiye DEAŞ mensubu 3 kişiyi ve 14 yaşından küçük 9 çocuğunu Fransa'ya iade etti.

Haberlerde, bu 3 kişinin Türkiye'de gözaltı merkezinde tutulduğu ve Fransa'ya geldiklerinde Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Fransız yetkililerine göre, Mayıs 2019 itibarıyla Suriye'den Fransa'ya 277 kişi geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa'nın Suriye'ye savaşmaya gidenlerin 12 çocuğunu ülkeye kabul ettiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ mensubu Fransa Suriye Türkiye

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