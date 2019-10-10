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Türkiye, DEAŞ’la mücadelede en etkili ülke

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı andan itibaren, dünya kamuoyuna PYD/YPG bölgesindeki terör örgütü DEAŞ’lı tutuklular hatırlatılarak, operasyonun sürmesinin 'tehdit' oluşturduğu iddia edildi.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı andan itibaren, dünya kamuoyuna PYD/YPG bölgesindeki terör örgütü DEAŞ’lı tutuklular hatırlatılarak, operasyonun sürmesinin 'tehdit' oluşturduğu iddia edildi. Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’la mücadelesi ve örgütün çökertilmesindeki katkısı gölgelenmeye çalışılırken, DHA’nın görüştüğü güvenlik kaynakları, DEAŞ’la mücadelede en etkili ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, örgüte karşı alınan önlemler ve operasyonları anlattı.
Güvenlik kaynakları Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi birden çok cephede aktif şekilde yürüttüğünü ve devam ettirdiğini belirterek, 2016 ve 2018 yıllarında Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Suriye’nin kuzeyinde 3 bin 900 kilometrelik bir alanın DEAŞ ve diğer terörist gruplardan temizlendiğini ifade ettiler. TSK'nın 3 binin üzerinde DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdiğine dikkat çeken güvenlik uzmanları, Ağustos 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu ile 320 bin Suriyelinin de evlerine dönmelerinin sağlandığını kaydetti. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin DEAŞ’a karşı 2015’te 187, 2016’da 367, 2017’de 500 ve 2018’de 1130 operasyon düzenlediğini de belirtti.
YTS EŞ BAŞKANLIĞI
Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ’a karşı küresel koalisyonunun da aktif bir üyesi olduğunu hatırlatan kaynaklar, DEAŞ karşıtı koalisyonun yabancı terörist savaşçılar (YTS) Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yaptığına dikkat çekti. YTS'nin en son toplantısı ise 7 Mayıs 2019’da yapıldığı belirtildi. Ani terörist saldırıları önleme çabalarının yanı sıra DEAŞ’ın uluslararası finansal sisteme erişimini kesmenin de Türkiye’nin DEAŞ karşıtı stratejisinin değişmez bir parçası olduğu ifade edilirken, MASAK'ın da mevkidaşlarıyla aktif olarak iş birliği içinde olduğu kaydedildi.
7 BİN 445 YABANCI UYRUKLU SINIR DIŞI EDİLDİ
Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin ayrıca yabancı terörist savaşçıların (YTS) topraklarını, çatışma bölgelerine geçiş güzergahı olarak kullanmasını önlemeye odaklandığını, YTS bağlantılı faaliyetleri olduğundan şüphelenilen 7 bin 445 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiğini belirtti. Büyük hava alanlarında otobüs ve tren istasyonlarında faaliyet gösteren risk analiz birimlerinin de 26 bin 500 yolcuyu kontrol ettiği, 17 bin 900 kişiyi sorgulayıp, 8 bin 300'den fazla YTS şüphelisinin girişine izin verilmediği kaydedildi.

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