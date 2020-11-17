Türkiye Değişim Hareketi: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti

Partinin kurucuları arasında geçmişte Sarıgül ile birlikte çalışan isimlerin yanısıra, işadamları, CHP kökenli siyasetçiler de yer aldı. Genel Sekreterliğini eski CHP Milletvekili Hasan Aydın'ın üstlendiği partinin kurucular kurulunda, eski ANAP Milletvekili Uğur Aksöz, 2007'de AKP'den aday adayı olan ancak seçilemeyip daha sonra Sarıgül'le birlikte çalışmaya başlayan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan da bulunuyor.

Sarıgül: Partimiz, sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak

Kurucular kurulu toplantısında, partinin program, tüzük ve bundan sonra izlenecek yol haritasının ele alındığı bildirildi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Mustafa Sarıgül, yepyeni bir program ve çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacaklarını ifade etti. "Kilişeleri ve kalıpları kıracaklarını" belirten Sarıgül şu görüşlere yer verdi:

"Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız. Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye'nin önüne yeni bir yol açacak. Tükenmiş umutları yeniden yeşertecek. Türkiye Değişim Hareketi, şu veya bu partinin seçmenine değil, Türkiye sevdası ile tutuşan her bir vatandaşın gönlüne, desteğine ve gücüne taliptir. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır."