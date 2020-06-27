Türkiye'deki depremlerin ardından gözler İtalya'daki yanardağlara çevrildi

Van’da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de Manisa’da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen haftalarda Bingöl’de de yaşanan deprem sonrası vatandaşlarda ‘ Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinde bir deprem olur mu?’ korkusu içerisine girdi.

Akdeniz Bölgesi’ndeki yer altı hareketleriyle ilgili yıllardır çalışma yapan Jeofizik JMO Adana Şube Başkanı Melih Baki, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Doğu Akdeniz için tekrar uyarıda bulundu.

Akdeniz’de taban su ısısının 16 dereceden 26-27 dereceye çıktığını, Afrika Levhası’nın da geliş hızının iyice arttığını kaydeden Baki, bu olağan dışı hareketlerle ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"AFRİKA LEVHASI VE ARAP PLAKASI DAHA HIZLI HAREKET EDİYOR"

Doğanın kendi hareketi nedeniyle levhaların geliş hızının arttığını vurgulayan Melih Baki, “Bu arada Magma yükselmesi de oldu. Magma yükselimi de anormal bir ısı ve dengesiz bir iklimi beraberinde getirdi. Geçen sene 22 Haziran’da biz rapor yayınlamıştık. Dengesiz bir iklimden bahsediyorduk ve dengesiz iklimi yaşıyoruz. İkincisi de deprem açısından çok sıkıntılı bir sürece girdik. 3 bölge çok önemli. Birincisi Marmara, ikincisi Ege, üçüncüsü ise bizim de bulunduğumuz Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu fayındaki ki bu aktif hareket nedeniyle Afrika Levhası ve Arap Plakası daha hızlı hareket ediyor. Güney Doğu’dan bize doğru geliyor bunlar” diye konuştu.