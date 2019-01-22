'Türkiye'deki ekonomik daralma daha derin'

Kuruluş bu oranların yeniden aşağı çekilmesine yol açan etmenler arasında küresel finans piyasalarına güvenin zayıflaması ve Türkiye’deki ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha derin olmasını gösterdi. IMF, 2020 yılında Türkiye’de daha kısıtlayıcı dış finansal koşullara uyum sağlama çabası sebebiyle daha yavaş bir toparlanma olacağı tahmininde de bulundu.

Avrupa’da gelişen piyasalarda büyümenin beklenenden daha fazla zayıflayacağını belirten IMF bunda Türkiye ekonomisinde 2019’da beklenen büyük daralmanın da etkili olduğunu belirtti.

IMF, büyüme oranlarının tüm dünyada daha düşük bir seyir izlemesine yol açabilecek gelişmeler arasında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması ve Çin ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama olması olasılığını saydı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreciyle ilgili belirsizlikler devam ediyor. Resmi olarak belirlenen tarihe üç aydan daha az bir süre kalmış olsa da İngiltere parlamentosunda bu sürecin nasıl olacağına ilişkin bir görüş birliği yok. İngiltere’nin AB’den çıkış tarihi yaklaştıkça pek çoklarına göre resmi bir anlaşma olmadan Brexit’in gerçekleşmesi ihtimali artıyor. Bu durumda İngiltere ve AB Dünya Ticaret Örgütü’nün ülkeler arasındaki ticareti düzenleyen anlaşmalarına bağlı kalmak zorunda olacak.

IMF, ABD ekonomisinde yüzde 2,5 olan büyüme oranı tahminini değiştirmedi. Ancak para birimi olarak Euro’yu kullanan 19 ülkede büyüme görünümünü yüzde 1,8’den yüzde 1,6’ya indirdi. IMF böylece son 3 ay içinde büyüme tahminlerini ikinci kez revize etmiş oldu.