HABER

Türkiye'deki en yüksek oyu aldı! İşte o şehir

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 20:03 | Son Güncelleme

Rize'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı Rahmi Metin yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu. AK Parti Rize'de 4 ilçe belediyesini kaybederken, MHP 3, CHP'de 1 belediye aldı.

Türkiye'deki en yüksek oyu aldı! İşte o şehir

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı'nın AK Partili adayı Rahmi Metin, yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu. Erdoğan'ın ilçesi Güneysu'da ise AK Partili Rıfat Özer, yüzde 84.34 oy oranı ile Türkiye'de en yüksek oy alan ilçe belediye başkan adayı oldu.

AK PARTİ 4 İLÇEYİ KAYBETTİ

AK Parti, her seçimde Türkiye'de en yüksek oy aldığı Rize'de bu yerel seçimlerde 4 ilçe belediye başkanlığını kaybetti. Derepazarı'nda MHP'li Selim Metin, Çayeli'nde MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, İkizdere'de MHP'li Hakan Karagöz ile Fındıklı'da CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.

AK Parti, kaybedilen belediyeler nedeniyle Rize'de 3 Kasım 2002'den sonra ilk kez kutlama yapamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Rize'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

AK Parti

Rize: Rahmi Metin

Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu

Güneysu: Rıfat Özer

Hemşin: Halim Kazım Bekar

İyidere: Saffet Mete

Kalkandere: Kenan Yıldırım

Pazar: Ahmet Basa

MHP:

Derepazarı: Selim Metin

İkizdere: Hakan Karagöz

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi

CHP:

Fındıklı: Ercüment Şahin Çevratoğlu


PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durumAnadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum
AK Parti'den yeni açıklama: 17 bin 410 oy...AK Parti'den yeni açıklama: 17 bin 410 oy...
Anahtar Kelimeler:
en yüksek oy Rize en yüksek oy oranı ak parti 31 mart yerel seçim sonuçları 31 Mart yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Diğer Haberler
Sandık sonuç tutanakları ortaya çıktı! Tutarsızlık iddiası

Sandık sonuç tutanakları ortaya çıktı! Tutarsızlık iddiası

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama: Usulsüzlükler sözkonusu

AK Parti'den yeni açıklama: 17 bin 410 oy...

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısında kızını kaybetmişti! Seçimde başkan seçildi

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısında kızını kaybetmişti! Seçimde başkan seçildi

Mehmet Özhaseki'den seçim sonuçlarının ardından açıklama: Binlerce sandıkta çok bariz hatalar var

Mehmet Özhaseki'den seçim sonuçlarının ardından açıklama: Binlerce sandıkta çok bariz hatalar var

Divriği seçim sonuçları 2019: Sivas ilinin Divriği ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Divriği seçim sonuçları 2019: Sivas ilinin Divriği ilçesinde hangi parti, hangi aday?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.