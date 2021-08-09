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Türkiye'deki orman yangınlarında son durum (Hangi yangınlar söndürüldü, hangi yangınlar devam ediyor?)

09.08.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz'dan bu yana yurdun birçok noktasında etkili olan yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, devam edenlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. Muğla Milas'ta devam eden yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle söndürülemedi.

Türkiye'deki orman yangınlarında son durum (Hangi yangınlar söndürüldü, hangi yangınlar devam ediyor?)

Türkiye'yi etkisi altına alan yangınlarla mücadele sürerken, yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Özellikle Antalya ve Muğla'da etkili olan yangınların büyük bir kısmı söndürüldü.

İşte saat saat yangınlarda son dakika gelişmeler

00.22 - ALEVLER SÖNDÜRÜLEMEDİ

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.

Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtulmuştu. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte mahalle tekrar tehlike altına girdi. Havadan jandarma, Skorsky helikopterlerinin yanı sıra yurt dışından gelen helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile yangına canla başla müdahale edildi.

Gün boyu 300'ü geçkin sorti yaptığı öğrenilen helikopterler ve uçaklar alevleri kontrol altına almak için Karadağ bölgesinde aralıksız olarak çalıştı. Havanın kararması ile helikopterler çalışmalarına ara verilse de yangına karadan müdahale sürüyor. Birçok ekip de mahallenin etrafında konuşlanırken, olası bir tehlikeye karşı hazır bekliyor.

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Muğla
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