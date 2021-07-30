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Türkiye'deki orman yangınlarını NASA böyle görüntüledi

30.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Farklı illerde çıkan alevlere müdahale sürerken, yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlarda bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken NASA da yangınların boyutunu gösteren uydu görüntüleri paylaştı. Türkiye'deki kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekti.

Türkiye'deki orman yangınlarını NASA böyle görüntüledi

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor.

Hava sıcaklıkları nedeniyle dünyanın belli başlı yerlerinde işaretlenen kırmızı noktaların Türkiye sınırları içindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

TÜM AKDENİZ'E YAYILDI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), paylaştığı fotoğraflara göre Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor. 7 ilde birçok farklı noktada ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Yangınlar yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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AVRUPA'DA DA ORMAN YANGINLARI YAŞANIYOR

Öte yandan İtalya, ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesi de Türkiye gibi orman yangınlarıyla mücadele ettiği gözlendi.

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda dünden bu yana devam eden orman yangını nedeniyle 1500'ü aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında dün akşam başlayan yangın, şu ana kadar orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar araziye zarar verdi.

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Yangın söndürme çalışmalarına, güvenlik güçleri, itfaiye, orman, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler olmak üzere 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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