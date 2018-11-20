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Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sığınmacıların, barınma, sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yardım gibi hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmeleri için kayıtlarını güncellemeleri gerektiği duyuruldu.

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için yeni getirilen düzenleme ile geçici koruma kimlikleri yenileriyle değiştirilecek. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Suriyelilerin Geçici Koruma Kanunu kapsamında haklarından yararlanabilmeleri için veri güncellemesi yapması gerekiyor. Konuyla ilgili Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden gelen yetkililer Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Kültür Merkezinde bilgilendirme toplantısı yaptı.

VERİ GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILACAK?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (BMMYK) Murat Zeya ve Mohannad Al Saafin tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli vatandaşların İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gelerek, veri güncellemesi yapması gerektiği kaydedildi. Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yardım gibi benzer hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmeleri için kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini aktaran BM Yüksek Komiserliği’nden Mohannad Al Saafin, kayıt güncelleme işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu bilgisini de verdi. Güncelleme yapmayan kişilerin Türkiye’den ayrılmış, kayıt dışı olarak gösterileceğini aktaran Saafin, "Bu da kişiyi yasa dışı bir statüye sokacak ve haklara, hizmetlere ve mevcut yardımlara erişimini engelleyecek" hatırlatmasında bulundu.

"PROJE 81 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Türkiye’ye ilk girişlerinden itibaren geçici koruma kapsamı altına alınan Suriyeliler için Türkiye’nin 81 ilinde çalışma yapıldığını kaydeden Saafin, "Yıllardır buralarda bulunan Suriyelilerin kayıtlarında değişimler olabilir, kayıtları eksik olabilir. Türkiye Cumhuriyeti bu eksikliği gidermek için böyle bir proje başlattı. Tekirdağ, bu proje kapsamında en son işlem yapılan iller arasında. 81 ilde Suriyeli bulunmaktadır. Bu 81 ilin tamamında proje yürütülmeye devam ediyor. Çoğu ilde çalışmalar tamamlandı. Tekirdağ gibi birkaç ilde de çalışmalar devam ediyor" dedi.

Proje kapsamında veri güncellemesinin Göç İdaresi Müdürlüklerinde yapıldığı bilgisini veren Saafin, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin verileri randevu ile güncelleniyor ve kendi dilinde iletişim sağlanıyor. Sıfırdan bir güncelleme yok. Türkiye’ye giriş yaptığınız andan itibaren olan bilgileriniz güncelleniyor. Şimdi şöyle bir mesele daha var. Veri güncellemesi devlet tarafından zorunlu yapılması gereken bir işlem. Veri güncellediğiniz zaman haklarınız devam edecek. Verileriniz eksik ise haklarınız engellenecek" diye konuştu.

Projenin her Suriyeli vatandaşı kapsamadığını da söyleyen Saafin, "Proje her Suriyeliyi kapsamıyor. Veri güncellemesi geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri kapsıyor. Örneğin bir ailede eşi Irak’lı. Bu proje kapsamında Suriyeliler dışında herhangi başka bir kimliğe sahip kişinin veri güncellemesi yapılmaz. Sadece Suriyelilere yönelik bir proje. Bir başka nokta da; örneğin kişi Filistinli, Suriye’de yaşıyor, savaştan sonra Türkiye’ye geldi diyelim. Eğer geçici koruma kapsamına alındıysa bu proje o kişi için de geçerlidir" açıklamalarında bulundu.

Saafin’in yaptığı bilgilendirmenin ardından toplantıya katılan Suriyelilerin soruları cevaplandırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeliler Türkiye

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