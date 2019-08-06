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Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı artıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı. Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Türkiye’nin uluslararası öğrenci çekme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı artıyor

Türkiye’de üniversite, araştırma merkezi, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında değişimler yaşanıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, son 10 yılda, yükseköğretim kurumlarında okuyan uluslararası öğrenci sayısında yüzde 75 oranında artış olduğu kaydedildi. Türkiye’de ise 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci var.

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, “Uluslararası öğrenci sayısının artması, yüksek öğrenim sistemimizin uluslararasılaşmasına ve ülkemize ekonomik açıdan katkı sağlayacak” dedi.

AKADEMİSYENLERE DE FARKLI MOTİVASYON GETİRECEK

Yabancı öğrenci sayısının artarken niteliğin de oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz, akademik açıdan da kalitenin önemine değindi.

Uluslararası öğrencilerin akademisyenlere de farklı motivasyon getireceğini belirten Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, “Belli bir üniversitede uluslararası öğrenci, öğretim elemanlarının olması uluslararasılaşma için yeterli değil. Uluslararasılaşma dinamik bir süreç. Üniversitelerimizdeki uluslararası öğrencilerle sürekliliğin sağlanması önemli. Bir üniversitede belli sayıda uluslararası öğrenci ve akademisyenler olabilir ancak burada önemli olan bu akademisyenlerin yurt dışındaki diğer üniversitelerle bağlantıları ve akademik iş birlikleri. Bu sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç. Hem eğitim hem de araştırma boyutunda neler oluyor bunların ciddi bir takibi gerekiyor. Bu takibi sağladığınız noktada uluslararasılaşma konusunda daha önemli bir yol almış oluyorsunuz” diye konuştu. (DHA)


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