"Türkiye, demokrasiye olan inancını sandıkta ortaya koymaktadır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hukuk Platformu, Türkiye'nin demokrasiye olan inancını, Avrupa ve diğer kıtalarda yer alan demokrasi endeksi yüksek pek çok devletten daha fazla sandıkta ortaya koyduğunu bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, demokratik yönetimlerden bahsedebilmek için ilgili toplumda demokrasi seviyesinin üst düzey olması gerektiği belirtildi.

Bunun için demokrasinin en yalın ifadesi olan "halkın halk için kendini yönetmesi"nin yeterli görülebildiği aktarılan açıklamada, "Seçimlerin belli dönemlerde tekrarlanması ve çok partili hayat, demokrasi için elzem hususlardır. Seçimlerin yapılması ülkenin demokratik anlayışla yönetildiğini gösterirken, halkın seçimlere katılım oranı da halk nezdinde demokrasiye olan inancın göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, modern demokrasilerde halkın egemenliğinin seçilmiş temsili yasama meclislerince görünür olduğu fikrinin bu katılımın ne kadar önemli olacağını anlattığı vurgulandı.

Türkiye'de 1946 yılında gerçekleştirilen seçimle çok partili hayata geçişin fiilen başladığı belirtilen açıklamada, bu yıldan itibaren,Türkiye’de seçimlere ve demokrasiye olan teveccühün yıllar geçtikçe arttığı ifade edildi.