"Türkiye, demokrasiye olan inancını sandıkta ortaya koymaktadır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hukuk Platformu, Türkiye'nin demokrasiye olan inancını, Avrupa ve diğer kıtalarda yer alan demokrasi endeksi yüksek pek çok devletten daha fazla sandıkta ortaya koyduğunu bildirdi.
Platformdan yapılan yazılı açıklamada, demokratik yönetimlerden bahsedebilmek için ilgili toplumda demokrasi seviyesinin üst düzey olması gerektiği belirtildi.
Bunun için demokrasinin en yalın ifadesi olan "halkın halk için kendini yönetmesi"nin yeterli görülebildiği aktarılan açıklamada, "Seçimlerin belli dönemlerde tekrarlanması ve çok partili hayat, demokrasi için elzem hususlardır. Seçimlerin yapılması ülkenin demokratik anlayışla yönetildiğini gösterirken, halkın seçimlere katılım oranı da halk nezdinde demokrasiye olan inancın göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, modern demokrasilerde halkın egemenliğinin seçilmiş temsili yasama meclislerince görünür olduğu fikrinin bu katılımın ne kadar önemli olacağını anlattığı vurgulandı.
Türkiye'de 1946 yılında gerçekleştirilen seçimle çok partili hayata geçişin fiilen başladığı belirtilen açıklamada, bu yıldan itibaren,Türkiye’de seçimlere ve demokrasiye olan teveccühün yıllar geçtikçe arttığı ifade edildi.
Açıklamada, 1950 yılından bu yana yapılan 19 genel seçimden 13’ünde yüzde 80 üzerinde katılım görüldüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"4 genel seçim yüzde 70 ila 80 arasında katılımla tamamlanırken sadece iki seçimde yüzde 70’in altında katılım gerçekleşmiştir. 2002 seçimlerindeki katılım oranı yüzde 79,1’i saymazsak 1983 yılından günümüze kadar düzenlenen genel seçimlerde bu oran yüzde 80’in altına hiç düşmemiştir. Yerel seçimlerde de durum çok farklı değildir. 1963 yılından günümüze kadar düzenlenen 12 seçimden 7'sinde yüzde 80'in üzerinde katılım gerçekleşmiştir. 2004 yerel seçimlerindeki yüzde 76'lık katılım oranı haricinde 1984 yılından beri düzenlenen hiçbir yerel seçimde yüzde 80 oranının altında katılım olmamıştır."
Modern demokrasilerde halkın yönetime katılım araçlarından biri olarak görülen referandum uygulamalarında da Türkiye'deki demokrasi algısının güçlü bir şekilde sandığa yansıdığı anlatılan açıklamada, 1961 Anayasası’nın halka onaylatılmasıyla başlayan referandum geleneğine bugüne kadar 7 kez başvurulduğu ve bunların 5'inde yüzde 80 üzerinde katılım sağlandığı vurgulandı.
Açıklamada, son yapılan 24 Haziran 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 84,3'lük ciddi bir katılım gerçekleştiği belirtilerek, tüm bu tablonun vatandaşların, sandıkta kendi tercihlerini beyan etme görevinden asla geri durmadıklarını ve iradelerini güçlü bir şekilde yönetime yansıttıklarını açıkça gösterdiği anlatıldı.
Türkiye'de bu tablo hakimken diğer ülkelerde ise seçimlere katılım noktasında halkın ilgisizliğinin göze çarptığı ifade edilen açıklamada, bazı Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerin seçime katılım oranlarındaki düşüşlere rakamlarla örnekler verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bütün bu veriler ışığında gelinen noktada Türkiye demokrasiye olan inancını gerek Avrupa'da gerek diğer kıtalarda yer alan demokrasi endeksi yüksek pek çok devletten daha fazla, sandıkta ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, iradelerinin yönetime yansıtılması konusunda muadili ülke vatandaşlarından çok daha fazla arzu ve bilince sahiptir."
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