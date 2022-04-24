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Türkiye'den 1915 olayları için 'soykırım' diyen Joe Biden'a sert tepki!

24.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Türkiye'den 1915 olayları için 'soykırım' diyen Joe Biden'a sert tepki!

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1915 olaylarına ilişkin paylaştığı mesajda "soykırım" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları hakkında bazı ülkelerin hükümet yetkililerince yapılan beyanlar hakkında açıklama paylaştı. Açıklamada 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden'a da tepki gösterildi. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaların ve kararların reddedildiği belirtilen açıklamada "Bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.

"BU ACILARI SİYASETE MALZEME YAPMA GİRİŞİMLERİNİ REDDEDİYORUZ"

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür."

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Dışişleri Bakanlığı
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