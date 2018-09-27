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Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

"Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde Türkiye'den iki üniversite ilk 500'de yer alabildi.

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019’u açıkladı. Listede 23 Türk üniversitesi yer aldı.

'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' listesine Türkiye'den 23 üniversite girdi

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Kurumlar öğretim kalitesi, araştırma etkisi, endüstri bağlantıları ile uluslararası görünüm kriterlerine göre sıralandı.
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Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.
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İşte, listeye Türkiye'den giren 23 üniversite ve sıralamadaki yerleri
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351- Sabancı Üniversitesi
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401-Koç Üniversitesi
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501- Bilkent Üniversitesi
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501-Boğaziçi Üniversitesi
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501-Hacettepe Üniversitesi
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601-800-İstanbul Teknik Üniversitesi
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601-800- Ortadoğu Teknik Üniversitesi
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801- Anadolu Üniversitesi
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801- Atılım Üniversitesi
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801-Erciyes Üniversitesi
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801-1000-Gebze Teknik Üniversitesi
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801-İstanbul Üniversitesi
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1000+-Akdeniz Üniversitesi
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1000+- Ankara Üniversitesi
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1000+-Bahçeşehir Üniversitesi
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1000+-Çukurova Üniversitesi
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1000+- Dokuz Eylül Üniversitesi
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1000+-Gazi Üniversitesi
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1000+- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
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1000+- Marmara Üniversitesi
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1000+-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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1000+-TOBB Üniversitesi
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1000+-Yeditepe Üniversitesi
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