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Türkiye'den 9 AB ülkesine bildiri tepkisi

18.09.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 9 AB üyesi ülkenin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği zirveden çıkan ortak bildiriye tepki göstererek, "Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 9 AB ülkesine bildiri tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, bazı Avrupa Birliği ülkelerine, Atina'daki zirve sonrası çıkan bildiri nedeniyle tepki gösterdi.

Bilgiç açıklamasında şunları söyledi:

AB'nin dokuz üyesinin Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
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