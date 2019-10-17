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Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta kullandığı ifadeler tepki topladı. CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, 'üst düzey' Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri canlı yayında aktardı.

Alkan, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının mektuba tepki olarak "9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadelerini kullandığını belirtti.

Trump'tan Erdoğan'a mektup: Gel anlaşalım!Trump'tan Erdoğan'a mektup: Gel anlaşalım!

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:

9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ankara Trump erdoğan mektup

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