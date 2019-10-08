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Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 19:51 | Son Güncelleme

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) ABD'deki resmi temsilcisi Zenith Quest Corparation (ZQC)/ ZNT Global ile Will-Burt (WB) firması arasında kablolu drone alım anlaşması imzalandı.

ZQC'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında ZQC/ZNT Global iştiraki Robonik Mekatronik AŞ tarafından Türkiye'de üretilen kablolu drone ABD'de ZQC tesislerinde satışa hazır getirilecek ve WB firmasınca yangın söndürme araçları ve acil durum ortam aydınlatması başta olmak üzere ticari, güvenlik, sınır güvenliği ve askeri alanlarda pazarlanacak.

Anlaşma kapsamında 3 yıl içinde 65 milyon dolarlık satış öngörülüyor. İlk teslimat bu yılın aralık ayında yapılacak. Bu anlaşma ile 12 yıllık tecrübeye sahip Robonik tarafından üretilen kablolu drone çözümlerinin başarısı uluslararası alanda tescillendi.

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ÇOK FARKLI SEKTÖRLERDE KULLANIM ALANI BULUNUYOR

Kablolu drone teknolojisinin çok farklı sektörlerde kullanım alanı bulunuyor. Bu sayede sınırsız havada kalma özelliği ve geniş faydalı yük seçenekleriyle sınır karakolları, operasyonlar, miting ve konser gibi organizasyonlarda geniş alan gözetlemesi yapabiliyor.

Söz konusu ürünün, sabit uygulamaların dışında kara ve deniz araçlarına entegre olması, bu sayede birçok farklı uygulama alanı için yenilikçi çözümler sunması bekleniyor.

Ürün, kolay ve hızlı mevzilenme, güvenli ve sinyal boğuculardan bağımsız iletişim, hareketli araçlara entegre edilebilen modüler mimari, akıllı araç takip sistemi, otonom kalkış ve iniş, acil durumlar için yedek batarya sistemi, gerekli durumlarda kablosuz uçuş yeteneği, kablo üzerinden veri aktarımı, faydalı yük seçenekleri, su ve toz geçirmez mimari ile zorlu koşullarda operasyon yeteneği ve 150 metreye kadar kablo mesafesi gibi yenilikçi özellikleri ile hem askeri, hem endüstiyel kalite standartlarına uygun şekilde tasarlandı ve geliştirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu mkek ZQC Will-Burt firması

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