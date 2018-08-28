Türkiye'den ABD heyetinin Ankara temaslarına ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Her şeye rağmen ABD ile diyaloğun olması önemli. İlişkilerin güçlenmesi için çalışan kongre üyeleri var. İlişkileri güçlendirmek için tehdit dilini bırakmak lazım. Benim bir hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ben bunu başta ABD olmak üzere müttefiklerimden istedim. Bunu satmadılar ya da satmak istemediler. Bunu satın almak benim için bir tercih değil zorunluluk. Biz F35 uçaklarının ortağıyız, uluslararası hukuk var. ABD bize patriot satma garantisi verebiliyor mu?"

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI DENGE GÖZETMEKTEDİR"

Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile ilişkiler) Kovboy filminde olduğu gibi 'ben her istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur." ifadelerini kaydetti.

'ADİL OLMAYAN HER KARARA KATILMAK ZORUNDA DEĞİLİZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD'nin yaptırımları) Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda değiliz." dedi.

