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Türkiye'den ABD heyetinin Ankara temaslarına ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyetinin Ankara'daki temaslarına ilişkin Litvanya'da açıklama yaptı. Bakan, ABD ile süren F35 krizine ilişkin ise 'Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse, onun da karşılığı olur. Onu kendilerine de zaten söyledik' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Her şeye rağmen ABD ile diyaloğun olması önemli. İlişkilerin güçlenmesi için çalışan kongre üyeleri var. İlişkileri güçlendirmek için tehdit dilini bırakmak lazım. Benim bir hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ben bunu başta ABD olmak üzere müttefiklerimden istedim. Bunu satmadılar ya da satmak istemediler. Bunu satın almak benim için bir tercih değil zorunluluk. Biz F35 uçaklarının ortağıyız, uluslararası hukuk var. ABD bize patriot satma garantisi verebiliyor mu?"

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"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI DENGE GÖZETMEKTEDİR"

Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile ilişkiler) Kovboy filminde olduğu gibi 'ben her istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur." ifadelerini kaydetti.

'ADİL OLMAYAN HER KARARA KATILMAK ZORUNDA DEĞİLİZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD'nin yaptırımları) Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda değiliz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD Heyet Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu saatten sonra abd hava savunma sistemini bedava verse bile alınmamalı eğer alırsak önce çin sonra rusya da vazgeçmiş oluruz ve açıkçası dönek bir ülke olururuz madem s400 e karar verildi biz katlanmaya hazırırız sonuçlarına
arkadaş sen rusyadan S400 almıyormusun uçağıda ordan al
O KADAR...………………………………………...
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