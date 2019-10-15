Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cevap verdi. Oktay, "Yaptırım tehditlerinin sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Dolaysıyla kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." dedi. "BİZDEN TERÖRİSTLERLE MASAYA OTURMAMIZI BEKLİYOR" Trump, yaptırımlara ilişkin "Çeliğe uygulanan gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın yaptırım tehdidine Türkiye'den cevap geldi. Oktay, İngiliz Sky News kanalına verdiği mülakatta, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı. YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye için oluşturduğu tehdide dikkati çeken Oktay, "Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Terörle mücadele eden bir devlet var ve siz bizden teröristlerle masaya oturup konuşmamızı mı bekliyorsunuz? " ifadesini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜTTEFİK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK İSTEMEYİZ" ABD ve İngiltere'nin, YPG/PKK ile iş birliği yapmasının "acınacak bir şey" olduğunu kaydeden Oktay, "Umarız bir yanlış anlaşılma ya da onların kim olduğunu bilmeme durumu vardır. Aksi halde müttefiklerimizin terör örgütleriyle de müttefik olduğunu düşünmek istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa ve NATO müttefiklerinin bu konudaki politikalarını değiştirmelerini umduğunu da söyledi. "YAPTIRIM TERÖR TEHDİDİNDEN DAHA BÜYÜK DEĞİL" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede izin istemediğini vurgulayan Oktay, şartların Türkiye'yi bu noktaya zorladığının altını çizdi. Türkiye'nin harekat öncesi ABD veya Avrupa'dan yaptırım gelebileceğini göz önüne aldığını dile getiren Oktay, "Ancak bu tehditlerden hiçbiri, sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Dolaysıyla kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." diye konuştu.