HABER

Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye, Washington'daki Filistin Kurutuluş Örgütü (FKÖ) temsilciliğinin kapatılması kararına tepki gösterdi.

Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Washington'daki yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararı endişe vericidir ve ABD’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir. Bu karar iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.


PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Şehit astsubayın babası: Kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli olduŞehit astsubayın babası: Kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu
Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD Filistin

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
ya sen tepki göstermişsin adamlarin sanki çokta umrunda kafalari ne eserse onu yapıyor boşuna nefes tüketmeyin
ÜLKENDE NE KADAR AZ ORTADOĞULU İNSAN VARSA BUNDAN SONRA O KADAR HUZURLU OLURSUNUZ
sizin şu başlıklarınıza acayip gıcık kapıyorum. noldu tepki verdi trump korktu mu , dolar düştü mü, süper güç mü olduk noldu noldu ???
YAKINDA FİLİSTİNLİLER İÇİN TÜM DÜNYA İLE KÖTÜ OLACAK BU MİLLET
sizler bu zamana kadar yaptiklarindan ve yapilanlardan tarafsiz oldugu hükmüne nasil varmistiniz çok merak ediyorum?
bırazda takan olsa.
Başka konuyu yokmuydu tepki gösterecek??
gezi ruhu : diren abd
Filistin Filistin diyoruz ama Yemen Cephesinde askerimize kurşun sıkıp tren durdurup şehit edenler de Filistinliydi diye hatırlıyorum.
kudüsü de başkent yapılmasına asla kabul etmiyoruz demiştik ve mitinle konuyu kapatmıştık. seçim zamanı olsaydı bir miting de buna yapardık.
Haritadan hep silsinler de kurtulalım artık şunlardan yeter filistininiz biraz da şu halka bakın şu halkın çıkarını kollayın
Diğer Haberler
İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı!

Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Matrix kaç filmden oluşuyor? Matrix serisi kaç filmdir? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Matrix kaç filmden oluşuyor? Matrix serisi kaç filmdir? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.