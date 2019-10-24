Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

ABD’de bir grup Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup yazarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri terörist Mazlum Kobani’nin ABD’ye yapması planlanan ziyaret için vize işlemlerinin hızlandırılmasını talep etmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, terörist Mazlum Kobani’ye teşekkür etmiş ve “Kibar sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Yakında sizi görmek için sabırsızlanıyorum” ifadeleriyle Kobani’yi Washington’a davet etmişti.

