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Türkiye'den ABD'ye 'seri cinayet' tepkisi! 'Şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden endişe duyuyoruz'

08.08.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Albuquerque şehrinde 4 Müslüman şahsın kasım ayından bu yana art arda öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Cinayetlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, olayın ABD makamları tarafından tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulması için harekete geçilmesinin beklendiği ifade edildi.

Türkiye'den ABD'ye 'seri cinayet' tepkisi! 'Şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden endişe duyuyoruz'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Albuquerque şehrinde, 3'ü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz. Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz."

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri de iletildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet abd
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