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Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Kınıyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD’li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy imzasıyla yayınlanan resmi açıklama şöyle:

"2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür.

ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz.

ABD’li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının “müttefiklik” kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz’deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir."


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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Türkiye

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İlker Başbuğ'un Haberi vardı..Yoruma kapalı!!! "1964'te BM Güvenlik Konseyinde Kıbrıs'ı Kıbrıs Rum Kesimin Temsil ettiğini Kabul edip imzayı attık.. Bugün Bunun sıkıntısını yaşıyoruz" diyordu Ve Kanal İstanbul'a karşı duruyordu .. "SİZİ RUSLARA KARŞI KORUMAYIZ" diyen Johnson Mektubu ile; Devlet Arşivine RESMÎ Olarakta girmiş ; İnönü nün bu Mektup Sebebiyle Kıbrıs'a Harekât Yapmadığı.. İşte MANDA VE HİMAYE yi Kabul edip; Türk Milletinin Bağımsızlığını Peşkeş Çeken Zihniyet! Darağacından Başka Dikili Ağacı yoktur bunların.. Zaten Başka Türlü SATAMAZLARDI Musul'u Kerkük'ü Boğazları Ege Adalarını
Son 2 yıldır her gün ABD'ye tepki veriyoruz. Hesapladım. 365 gün x 1 tepki eşittir 365 tepki yaptı. Çarpı 2 yıl etti 700 tepki. Bu gidişler tepki sayısında bir patlama yaparız. rekorlar kitabına gireriz..
esefle kınıyoruz ama sadece kınıyoruz bu kınama olayı olmasa napardik bilmiyoruz. Rabb'im bizleri vatanimizdan mahrum koyma ite köpeğe muhtaç etme hainlik içinde olanları bertaraf et bizi muzaffer eyle hainlik içinde her kim olursa olsun onlara aman verme Amin!
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