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Türkiye'den Afganistan'ın 'kadınlara üniversite yasağı' kararına tepki: Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz

21.12.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'nca, "Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Türkiye'den Afganistan'ın 'kadınlara üniversite yasağı' kararına tepki: Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların bir an evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz" denildi.

(DHA)

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